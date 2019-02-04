夾不成娃娃遷怒3歲侄？暴躁姑丈恐挨罰

2019-02-04 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市有民眾指稱，昨深夜10時許復興路某夾娃娃機店，有名男子疑似夾不到娃娃，怒賞隨行男童巴掌。轄區警方獲報，主動成立專案小組介入調查，經初步調查，涉嫌陳姓男子是男童的姑丈，辯稱是因男童平時調皮、不服管教，才會拍打男童安全帽，否認遷怒施暴，全案已通報市府社會處介入處理。

經查該名男童年約3、4歲，父母離異後，生父涉案服刑中，男童從去年2月開始，交由姑姑、姑丈負責照顧日常起居，姑丈就是涉嫌打男童的陳男。

昨晚38歲陳男帶男童前往娃娃機店，據現場監視錄影器畫面，可清楚看到陳男先是盯著機台、操作取物夾，隨後轉身斥責男童，並出手拍打男童所戴的安全帽，之後又再狠踹娃娃機台數次，畫面全被網友公開貼上社群臉書地方社團。

警方今早11時許通知陳男到案說明，陳男供稱，男童平時頑皮、不服管教，才會以手拍打男童安全帽，予以管教，否認因為夾不到娃娃遷怒男童。