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夾不成娃娃遷怒3歲侄？暴躁姑丈恐挨罰

2019-02-04 17:15聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市有民眾指稱，昨深夜10時許復興路某夾娃娃機店，有名男子疑似夾不到娃娃，怒賞隨行男童巴掌。轄區警方獲報，主動成立專案小組介入調查，經初步調查，涉嫌陳姓男子是男童的姑丈，辯稱是因男童平時調皮、不服管教，才會拍打男童安全帽，否認遷怒施暴，全案已通報市府社會處介入處理。

經查該名男童年約3、4歲，父母離異後，生父涉案服刑中，男童從去年2月開始，交由姑姑、姑丈負責照顧日常起居，姑丈就是涉嫌打男童的陳男。

昨晚38歲陳男帶男童前往娃娃機店，據現場監視錄影器畫面，可清楚看到陳男先是盯著機台、操作取物夾，隨後轉身斥責男童，並出手拍打男童所戴的安全帽，之後又再狠踹娃娃機台數次，畫面全被網友公開貼上社群臉書地方社團。

警方今早11時許通知陳男到案說明，陳男供稱，男童平時頑皮、不服管教，才會以手拍打男童安全帽，予以管教，否認因為夾不到娃娃遷怒男童。

但案情涉及兒童，警方不敢大意，也親自訪視男童，經查男童身上無其它外傷，經查訪附近鄰居也均表示，未聞男童有受暴、受虐情事。承辦員警依違反「兒童及少年福利與權利保障法」將陳男移送基隆市政府查辦，並通報社政單位介入加強關懷訪視。

陳男昨晚帶侄子前往一夾娃娃機店，卻突然轉身打了男童頭部安全帽數下，被警方通知到案...
陳男昨晚帶侄子前往一夾娃娃機店，卻突然轉身打了男童頭部安全帽數下，被警方通知到案說明。記者賴郁薇／翻攝
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陳男到案供稱，是男童調皮才會予以管教，否認遷怒揍侄子。圖／基隆市警局提供
陳男到案供稱，是男童調皮才會予以管教，否認遷怒揍侄子。圖／基隆市警局提供
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基隆夾娃娃機
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