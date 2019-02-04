無照駕駛找人頂替做筆錄 後方行車記錄器全都錄

2019-02-04 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



國道中山高嘉義交流道昨天下午3點多發生車禍，兩輛轎車車體毀損、現場零件散落，造成3傷，有網友在爆料公社貼文，白色轎車在發生車禍後緊急換駕駛，由後座的徐姓男子頂替；國道四隊今傳喚當時駕駛白色轎車的陳姓男子，陳男坦承因開租賃車且無照，才會請原來坐後座的徐姓男子頂替，警方今天依偽造文書等罪將兩人函送法辦。

嘉義市消防局指出，車禍發生於昨下午3點許，報案人指稱中山高速公路南下264k處有車禍救護案件，現場共有二名車禍傷者，許姓女子(28歲)和兒子2歲陳姓男童，其中許女似乎因巨大的撞擊，全身癱軟坐在地上，另一名婦人則抱著男童幫忙安慰，所幸送醫後無大礙。

黃姓網友剛好經過此路段，他看到前方發生車禍緊急踩煞車，坐在副駕駛座的妻子尖叫。他趕緊安慰「沒事、沒事，前面的撞車」，其行車記錄器剛好錄下車禍發生的瞬間，拍到車禍發生後，有一名男子從後座下車走向駕駛座。

第四公路警察大隊表示，昨天發生車禍後有路人提供相關影片，今天傳喚陳姓男子和徐姓男子到案說明，陳姓男子供稱，首次發生車禍，當下慌了，自己又無照駕駛，才會想拜託同車的陳姓男子頂替。