親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
酒駕害命擬修法
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蔡英文拜年 前總統李登輝出院後首曝光

高嘉瑜回老家當店員生意差 網笑「應是穿不夠辣」

無照駕駛找人頂替做筆錄 後方行車記錄器全都錄

2019-02-04 17:04聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

國道中山高嘉義交流道昨天下午3點多發生車禍，兩輛轎車車體毀損、現場零件散落，造成3傷，有網友在爆料公社貼文，白色轎車在發生車禍後緊急換駕駛，由後座的徐姓男子頂替；國道四隊今傳喚當時駕駛白色轎車的陳姓男子，陳男坦承因開租賃車且無照，才會請原來坐後座的徐姓男子頂替，警方今天依偽造文書等罪將兩人函送法辦。

嘉義市消防局指出，車禍發生於昨下午3點許，報案人指稱中山高速公路南下264k處有車禍救護案件，現場共有二名車禍傷者，許姓女子(28歲)和兒子2歲陳姓男童，其中許女似乎因巨大的撞擊，全身癱軟坐在地上，另一名婦人則抱著男童幫忙安慰，所幸送醫後無大礙。

黃姓網友剛好經過此路段，他看到前方發生車禍緊急踩煞車，坐在副駕駛座的妻子尖叫。他趕緊安慰「沒事、沒事，前面的撞車」，其行車記錄器剛好錄下車禍發生的瞬間，拍到車禍發生後，有一名男子從後座下車走向駕駛座。

第四公路警察大隊表示，昨天發生車禍後有路人提供相關影片，今天傳喚陳姓男子和徐姓男子到案說明，陳姓男子供稱，首次發生車禍，當下慌了，自己又無照駕駛，才會想拜託同車的陳姓男子頂替。

據了解，陳姓男子所駕駛的白色轎車原行駛在中線道，疑似切換到外車道時，與黑色轎車發生擦撞，造成黑色轎車失控撞到路邊的護欄，白色轎車在撞擊後打轉多圈直到撞到內側護欄才停下，車禍肇事原因仍待警方調查。

中山高速公路南下264k處昨天下午3點多發生車禍事件，嘉義市消防局德安分隊立即趕...
中山高速公路南下264k處昨天下午3點多發生車禍事件，嘉義市消防局德安分隊立即趕往救援，該起車禍造成3人受傷，送醫治療後無大礙。記者姜宜菁／翻攝
分享

車禍國道
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

向警消致敬！ 守護你我好過年 他們除夕不能陪家人

2019-02-04 14:42

夾不成娃娃遷怒3歲侄？暴躁姑丈恐挨罰

2019-02-04 17:15

越南移工春節批煙火賺外快 未開張就被抓蝕老本

2019-02-04 15:32

春節持續守護治安交通無法陪家人 警友會幫新莊警加菜

2019-02-04 15:17

山老鼠小年夜入山 警方除夕逮人

2019-02-04 12:48

員警年前溫馨送暖 獨居阿伯一起過好年

2019-02-04 12:34

桃園停車場24機車起火變廢鐵 春節除夕車主險昏倒

2019-02-04 12:17

身心障礙少年走出家門就迷路 巡邏暖警關心詢問送返家

2019-02-04 12:11

新店警分局春節在風景區設機動派出所 提高見警率

2019-02-04 12:03

把汽車用水蠟當酒喝 醉男差點喝掛

2019-02-04 11:55

婦買完菜想回家卻卡在這一關 路過警一秒解決

2019-02-04 11:41

影／酒後口角 除夕到前妻住處前縱火送辦

2019-02-04 11:29

警幫失智獨居老翁找家人 18年來終於和手足吃團圓飯

2019-02-04 09:34

火燒山持續延燒 雪山主東峰線暫停入園

2019-02-04 08:36

年前2親友驟逝 她悲慟投水…

2019-02-03 23:59

野狗列陣他獻腿救犬 笑翻臉友

2019-02-03 23:29

現金藏枕頭被當垃圾丟掉 清潔隊搜垃圾堆找回5萬3千元

2019-02-03 20:14

零容忍！中壢見義勇為路人 報警攔酒駕車

2019-02-03 19:53

小偷灑愛心零錢攔警察 狂奔百米喘不過氣被抓

2019-02-03 19:50

國道一號內湖路段火警 路況已排除

2019-02-03 19:43

罹癌投資失利離家成無名屍 警助男子落葉歸根返鄉

2019-02-03 19:43

顧講電話將16萬元遺留計程車上 他怕老婆罵求助警

2019-02-03 15:36

網路簽賭集團盜正妹圖攬客 簽注金超過2億

2019-02-03 15:04

失業男呆站水池旁許久 熱血警關懷捐贈物資度年關

2019-02-03 15:04

嘉義接連溺水、火警 消防人員疲於奔命

2019-02-03 14:51

竹崎鄉某涼椅工廠移工宿舍火警

2019-02-03 13:38

烏龍！台中街頭尋仇砸車 定眼一看「你怎麼在這裡？」

2019-02-03 12:57

桃園龍潭消防分隊 醒目火焰道具年貨大街踩街宣導

2019-02-03 12:55

釣黑毛為過年加菜 野柳岬落海釣客找到卻是冰冷遺體

2019-02-03 12:54

街頭藝人辛酸多…歌手目睹裙底偷拍 自己CD也被「不付錢拿走」

2019-02-03 12:40

載病患轉診花蓮 救護車與休旅車擦撞側翻

2019-02-03 12:35

剩11元卻喝20元飲料 超商報警反揭貧婦辛酸際遇

2019-02-03 12:33

十字路口都是閃燈 兩車撞擊保時捷車頭凹了

2019-02-03 12:08

他的頭比其他警察大10倍 小朋友看到想獻熱吻

2019-02-03 12:06

拿一疊假鈔搜括9本刮刮樂 店家痛失32.4萬

2019-02-03 11:22

影╱偷拍街頭藝人裙底還秀給男童看 網友：太沒品

2019-02-03 11:17

梅山鄉瑞峰村轎車滑落邊坡 4人受傷

2019-02-03 11:00

影╱女老師也中詐騙老哽 700元眼膜花了她2萬

2019-02-03 10:27

反光鏡被噴紅漆曝光 警方偵辦行為人趕緊擦掉

2019-02-03 09:07
看更多

熱門文章

可怕！新豐鄉水溝蓋氣爆 馬路遭炸裂

2019-02-04 01:25

酒駕加重刑責？ 孫大千：希望不是三分鐘熱度的作秀

2019-02-04 08:16

去年刮中百萬1天輸光 今搶來彩券刮中12餘萬沒命花

2019-02-03 19:42

零容忍！中壢見義勇為路人 報警攔酒駕車

2019-02-03 19:53

現金藏枕頭被當垃圾丟掉 清潔隊搜垃圾堆找回5萬3千元

2019-02-03 20:14

台南新營疑熱水器一氧外碳中毒 深夜一家4口送醫

2019-02-03 23:04

火燒山持續延燒 雪山主東峰線暫停入園

2019-02-04 08:36

罕見判決… 九度酒駕 法官釜底抽薪沒收車輛

2019-02-04 00:27

影／大里兩死車禍各界矚目 台中市警局封路大執法

2019-02-03 18:19

男去年刮中百萬彩金 1年後搶32萬刮刮樂今落網

2019-02-03 18:06

死刑能震懾酒駕？ 李茂生：大概只有鞭刑發揮威嚇作用

2019-02-04 11:44

蘇揆重話「酒駕致死等同故意殺人」 法部急修法

2019-02-04 00:00

酒駕害2命！受害者：借車釀酒駕更可惡 擬向車主求償

2019-02-03 19:56

野狗列陣他獻腿救犬 笑翻臉友

2019-02-03 23:29

山老鼠小年夜入山 警方除夕逮人

2019-02-04 12:48

警幫失智獨居老翁找家人 18年來終於和手足吃團圓飯

2019-02-04 09:34

酒駕2死前6小時才路檢 警：不守法24小時攔檢也無用

2019-02-03 19:55

年前2親友驟逝 她悲慟投水…

2019-02-03 23:59

拒酒測掰車是別人開的 法官調影帶拆穿謊言駁訴願

2019-02-03 21:45

影／雪山三六九山莊後方草坡起火 暫停入園申請

2019-02-04 13:53

影片曝光驚險瞬間！ 騎士剛騎過 竹縣人孔蓋突氣爆

2019-02-04 12:14

「我一定是頭腦有洞才唸法律系」 非典型法律人再出書

2019-02-04 10:37

桃園停車場24機車起火變廢鐵 春節除夕車主險昏倒

2019-02-04 12:17

罹癌投資失利離家成無名屍 警助男子落葉歸根返鄉

2019-02-03 19:43

影／侯友宜視察警方酒駕勤務 支持朝故意殺人修法

2019-02-03 22:39

年關難過！ 中年男子車內燒炭 死亡超過一周

2019-02-04 13:15

偷車用注音文寫勒索信祝新年快樂 現身就被逮

2019-02-04 13:56

調度司法警察條例該不該廢？內政部槓上法務部

2019-02-04 00:16

新竹新豐鄉道路水溝氣爆 炸出4平方公尺坑洞

2019-02-04 06:59

律師高考扣除選試科目不及格 他提告稱規則違憲

2019-02-04 10:27

去年刮中百萬 今年淪搶彩券

2019-02-03 23:59

連假深夜急發文 法部撻伐酒駕「接地氣」

2019-02-04 00:07

婦買完菜想回家卻卡在這一關 路過警一秒解決

2019-02-04 11:41

「小燈泡」案例… 判死嚇阻酒駕 警：司法實務難行

2019-02-04 00:13

直言集／重懲酒駕累犯 期待司法更有擔當

2019-02-04 00:34

酒駕奪命 行政院：傾向支持加重刑責

2019-02-03 18:35

影╱徐國勇慰勞新店警辛勞發加菜金 拍影片籲勿酒駕

2019-02-03 18:14

國道一號內湖路段火警 路況已排除

2019-02-03 19:43

向警消致敬！ 守護你我好過年 他們除夕不能陪家人

2019-02-04 14:42

春節持續守護治安交通無法陪家人 警友會幫新莊警加菜

2019-02-04 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top