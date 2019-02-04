春節持續守護治安交通無法陪家人 警友會幫新莊警加菜

2019-02-04 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



農曆春節假期到來，警察人員在假日仍須留守值班，無法與家人團聚，為了慰勞不能回家團圓的警察，新北市警察之友會新莊辦事處主任徐天祿與新北市議會議長蔣根煌今天中午特別在新莊分局與員警圍爐話家常，加菜讓值班弟兄享用豐盛的午餐；分局長林武宏表示，弟兄將更認真為治安、交通打拚。

警察過年不打烊，持續守護民眾的人身和財產安全，新北市警察局今年春節期間安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，除了守護國人春節期間住家、人身、財產、金融機構的安全外，也會加強各項防搶、防竊、酒後不開車之宣導。

針對各大風景區、火車、高鐵、捷運、公車車站及賣場周邊也會加強交通疏導，讓民眾旅遊保持順暢、安全；同時會成立貼身、貼心服務的「機動派出所」、「民眾舉家外出之住宅安全守護」、關懷弱勢族群等為民服務措施。各項維護治安、交通、為民服務措施，更加親切、溫馨、貼近民眾需求。

所謂「舉家外出安全維護工作」是民眾外出旅遊、探親時，可就近向轄區派出所申請住居所安全維護，警方將在民眾外出時間加強巡邏，保障財產安全，歡迎民眾多多利用。

新北市警察之友會新莊辦事處主任徐天祿與新北市議會議長蔣根煌感念警察弟兄工作辛苦，今天中午特別為新莊分局加菜，並一起與員警圍爐話家常，共進午餐，慰勉警察執勤辛勞。

蔣根煌表示，非常感謝新莊分局同仁，在農曆春節連假期間仍堅守崗位，也感謝辦事處主任，慰勉警察同仁辛勞，準備豐盛的午餐，大家辛苦了；徐天祿說，警察平時就為治安努力付出，在春節連假仍無法休假，辛苦執勤，辦事處願意做警察最堅實的後盾，希望大家吃得開心，新年快樂幸福美滿。