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死刑能震懾酒駕？ 李茂生：大概只有鞭刑發揮威嚇作用

向警消致敬！ 守護你我好過年 他們除夕不能陪家人

2019-02-04 14:42聯合報 記者徐偉真╱即時報導

警消過年不打烊，持續守護民眾的人身和財產安全。派出所或分局警察過年也要輪班，除了值班留守之外，過年前因為會有比平常更多的金錢活動，會有民眾申請護鈔，是警察的年前重點勤務之一。而過年期間，會有出遠門的民眾擔心自己家被闖空門申請住家周邊加強巡邏，和轄區內重要道路的交通指揮都是警察的過年期間重點工作。

為了慰勞不能回家團圓的警察，派出所或分局在除夕都會準備豐盛的年夜飯給值班員警，而警察也有食物小禁忌，不吃鳳梨（台語稱「旺來」）和花生（諧音「發生」）避免案件「旺」或「發生」。

消防隊會以過年某天為交接班時間點，通常是初二或初三，一批人在交接班時間前放5天假，另一批人在之後放5天，輪流放假，消防隊過年時不用進行相關宣導或是例行性檢查，勤務量相對減少，過年就在隊上待命，以救護或救災勤務為主，若剛好除夕時在隊上留守，大家會一起吃年夜飯，他們也不吃鳳梨避免勤務爆量。

高雄市政府消防局第一大隊中隊長曾建國說，春節輪值無法陪伴家人難免失落，很感謝家人的體諒和對消防工作的支持，他們才能繼續守護大家的安全；曾建國說，過年是大家團聚的時間，家人齊聚一堂很容易疏忽用電、用火安全，家中用電量突然暴增時要特別注意，他看過許多原本天倫相聚的團圓卻變成天人永隔的離別，希望大家都能平安過好年，消防人員的付出就會值得。

警消過年不打烊，持續守護民眾的人身和財產安全。圖為警方。記者侯永全／攝影
警消過年不打烊，持續守護民眾的人身和財產安全。圖為警方。記者侯永全／攝影
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警消過年不打烊，持續守護民眾的人身和財產安全。圖為消防員。圖／新北市消防局提供
警消過年不打烊，持續守護民眾的人身和財產安全。圖為消防員。圖／新北市消防局提供
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警察鳳梨春節
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