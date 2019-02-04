親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
酒駕害命擬修法
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

狗屎運發威 清完便便開出30萬元彩券

年關難過！ 中年男子車內燒炭 死亡超過一周

2019-02-04 13:15聯合報 記者袁志豪╱即時報導

今天上午10時許，有民眾行經新北市三芝區車埕62之1號附近空地時，發現有輛休旅車停在現場好幾天，民眾覺得奇怪上前查看，赫然發現一名中年男子坐在駕駛座上，已經沒有生命徵象，趕緊向警方報案。

警消獲報趕往，確認車內有燒炭痕跡，男子已明顯死亡，死亡時間研判超過一周，男子身上已長蛆；由於現場並未發現遺書，男子身上也沒有可辨識身分的證件，警方目前圍起封鎖線採證，並試圖透過車號聯繫車主，釐清男子身分與自殺原因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市三芝區一輛休旅車內發現有中年男子燒炭死亡。記者袁志豪／翻攝
新北市三芝區一輛休旅車內發現有中年男子燒炭死亡。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市三芝區一輛休旅車內發現有中年男子燒炭死亡。記者袁志豪／翻攝
新北市三芝區一輛休旅車內發現有中年男子燒炭死亡。記者袁志豪／翻攝
分享

休旅車車主
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

員警年前溫馨送暖 獨居阿伯一起過好年

2019-02-04 12:34

桃園停車場24機車起火變廢鐵 春節除夕車主險昏倒

2019-02-04 12:17

身心障礙少年走出家門就迷路 巡邏暖警關心詢問送返家

2019-02-04 12:11

新店警分局春節在風景區設機動派出所 提高見警率

2019-02-04 12:03

把汽車用水蠟當酒喝 醉男差點喝掛

2019-02-04 11:55

婦買完菜想回家卻卡在這一關 路過警一秒解決

2019-02-04 11:41

影／酒後口角 除夕到前妻住處前縱火送辦

2019-02-04 11:29

警幫失智獨居老翁找家人 18年來終於和手足吃團圓飯

2019-02-04 09:34

火燒山持續延燒 雪山主東峰線暫停入園

2019-02-04 08:36

年前2親友驟逝 她悲慟投水…

2019-02-03 23:59

野狗列陣他獻腿救犬 笑翻臉友

2019-02-03 23:29

現金藏枕頭被當垃圾丟掉 清潔隊搜垃圾堆找回5萬3千元

2019-02-03 20:14

零容忍！中壢見義勇為路人 報警攔酒駕車

2019-02-03 19:53

小偷灑愛心零錢攔警察 狂奔百米喘不過氣被抓

2019-02-03 19:50

國道一號內湖路段火警 路況已排除

2019-02-03 19:43

罹癌投資失利離家成無名屍 警助男子落葉歸根返鄉

2019-02-03 19:43

顧講電話將16萬元遺留計程車上 他怕老婆罵求助警

2019-02-03 15:36

網路簽賭集團盜正妹圖攬客 簽注金超過2億

2019-02-03 15:04

失業男呆站水池旁許久 熱血警關懷捐贈物資度年關

2019-02-03 15:04

嘉義接連溺水、火警 消防人員疲於奔命

2019-02-03 14:51

竹崎鄉某涼椅工廠移工宿舍火警

2019-02-03 13:38

烏龍！台中街頭尋仇砸車 定眼一看「你怎麼在這裡？」

2019-02-03 12:57

桃園龍潭消防分隊 醒目火焰道具年貨大街踩街宣導

2019-02-03 12:55

釣黑毛為過年加菜 野柳岬落海釣客找到卻是冰冷遺體

2019-02-03 12:54

街頭藝人辛酸多…歌手目睹裙底偷拍 自己CD也被「不付錢拿走」

2019-02-03 12:40

載病患轉診花蓮 救護車與休旅車擦撞側翻

2019-02-03 12:35

剩11元卻喝20元飲料 超商報警反揭貧婦辛酸際遇

2019-02-03 12:33

十字路口都是閃燈 兩車撞擊保時捷車頭凹了

2019-02-03 12:08

他的頭比其他警察大10倍 小朋友看到想獻熱吻

2019-02-03 12:06

拿一疊假鈔搜括9本刮刮樂 店家痛失32.4萬

2019-02-03 11:22

影╱偷拍街頭藝人裙底還秀給男童看 網友：太沒品

2019-02-03 11:17

梅山鄉瑞峰村轎車滑落邊坡 4人受傷

2019-02-03 11:00

影╱女老師也中詐騙老哽 700元眼膜花了她2萬

2019-02-03 10:27

反光鏡被噴紅漆曝光 警方偵辦行為人趕緊擦掉

2019-02-03 09:07

獨╱兩親友接連逝世 她向夫吼「我是第三」墜池亡

2019-02-03 09:03

影／台中婦失眠5年墜蓄水池 孝兒忍低溫潛水救不回

2019-02-03 02:25

失聯妻燒炭亡…為何旁邊有男屍？

2019-02-02 23:52

迎「金豬年」 警籲4生肖防詐騙

2019-02-02 23:05

影／她吞整包安眠藥搭高鐵 警苦勸阻憾事

2019-02-02 22:47
看更多

熱門文章

可怕！新豐鄉水溝蓋氣爆 馬路遭炸裂

2019-02-04 01:25

去年刮中百萬1天輸光 今搶來彩券刮中12餘萬沒命花

2019-02-03 19:42

高材生檢座憂毒品危國安 耗18個月破24億海洛因

2019-02-03 14:53

酒測值0.15開罰 法官卻認定警「裁量怠惰」撤罰單

2019-02-03 13:52

零容忍！中壢見義勇為路人 報警攔酒駕車

2019-02-03 19:53

酒駕加重刑責？ 孫大千：希望不是三分鐘熱度的作秀

2019-02-04 08:16

「司法無用！」未婚妻被酒駕撞死 對方擺爛：要錢沒有要命一條

2019-02-03 15:23

曾提沒收酒駕肇事者車輛 林佳龍一年前稱「一招見效」

2019-02-03 13:51

現金藏枕頭被當垃圾丟掉 清潔隊搜垃圾堆找回5萬3千元

2019-02-03 20:14

台南新營疑熱水器一氧外碳中毒 深夜一家4口送醫

2019-02-03 23:04

行搶彩券行32萬刮刮樂 歹徒竟是去年百萬得主

2019-02-03 14:52

火燒山持續延燒 雪山主東峰線暫停入園

2019-02-04 08:36

男去年刮中百萬彩金 1年後搶32萬刮刮樂今落網

2019-02-03 18:06

影／大里兩死車禍各界矚目 台中市警局封路大執法

2019-02-03 18:19

失業男呆站水池旁許久 熱血警關懷捐贈物資度年關

2019-02-03 15:04

蘇揆重話「酒駕致死等同故意殺人」 法部急修法

2019-02-04 00:00

酒駕害2命！受害者：借車釀酒駕更可惡 擬向車主求償

2019-02-03 19:56

野狗列陣他獻腿救犬 笑翻臉友

2019-02-03 23:29

罕見判決… 九度酒駕 法官釜底抽薪沒收車輛

2019-02-04 00:27

司機撞斷人手被控肇逃 法官判無罪：他不知發生車禍

2019-02-03 14:54

酒駕2死前6小時才路檢 警：不守法24小時攔檢也無用

2019-02-03 19:55

年前2親友驟逝 她悲慟投水…

2019-02-03 23:59

拒酒測掰車是別人開的 法官調影帶拆穿謊言駁訴願

2019-02-03 21:45

9度酒駕被法院沒收車子 男子沒在怕騎車繼續酒駕

2019-02-03 13:29

酒駕0.14先勸導 19分鐘後再被測出0.15開罰…法院撤罰單

2019-02-03 16:55

警幫失智獨居老翁找家人 18年來終於和手足吃團圓飯

2019-02-04 09:34

罹癌投資失利離家成無名屍 警助男子落葉歸根返鄉

2019-02-03 19:43

顧講電話將16萬元遺留計程車上 他怕老婆罵求助警

2019-02-03 15:36

影／侯友宜視察警方酒駕勤務 支持朝故意殺人修法

2019-02-03 22:39

「我一定是頭腦有洞才唸法律系」 非典型法律人再出書

2019-02-04 10:37

大里酒駕釀兩死惹民怨 台中檢察長：從嚴從速偵辦

2019-02-03 16:20

調度司法警察條例該不該廢？內政部槓上法務部

2019-02-04 00:16

新竹新豐鄉道路水溝氣爆 炸出4平方公尺坑洞

2019-02-04 06:59

死刑能震懾酒駕？ 李茂生：大概只有鞭刑發揮威嚇作用

2019-02-04 11:44

去年刮中百萬 今年淪搶彩券

2019-02-03 23:59

山老鼠小年夜入山 警方除夕逮人

2019-02-04 12:48

律師高考扣除選試科目不及格 他提告稱規則違憲

2019-02-04 10:27

連假深夜急發文 法部撻伐酒駕「接地氣」

2019-02-04 00:07

嘉義接連溺水、火警 消防人員疲於奔命

2019-02-03 14:51

網路簽賭集團盜正妹圖攬客 簽注金超過2億

2019-02-03 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top