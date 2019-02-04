身心障礙少年走出家門就迷路 巡邏暖警關心詢問送返家

2019-02-04 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



有重度身心障礙的13歲少年日前在馬路上迷途，新北市警土城分局警員巡邏時見天冷，他卻一直站在馬路上徘徊，主動上前關切，發現他無法正常回答問題，帶回派出所關心；警方與少年閒聊，研判他住在附近社區，前往詢問警衛，確認身分，趕緊通知少年父親，順利讓他平安回家。

新北市警土城分局指出，本月1日下午5時許，金城派出所警員鍾為元、黃文龍及胡唯晟巡邏經過金城路、峰廷路口時，見一名少年似乎在路口徘徊許久，主動上前關心；由於附近路口有大型超市，詢問家人是否在超市採購讓他在外等候，但少年無法正常應答，無法得知父母姓名及聯絡電話。

警方在現場陪伴許久，擔心少年安全，先帶回派出所查證身分；在警員耐心攀談下，從隻字片語中找出線索，研判他住在附近社區，前往詢問警衛。警衛確認少年是社區住戶，立即通知他的父親。

少年父親趕到派出所，表示兒子領有重度身心障礙手冊，沒有注意到兒子自行開門外出，此次疏忽讓兒子在街頭徘徊，很感謝警方的熱心協助；少年在等待父親來接時，也與警察「爸爸」們相處融洽，要返家時還依依不捨的抱著警員，警員提醒少年不能再自行出門玩，以免父親擔心。