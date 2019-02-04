新店警分局春節在風景區設機動派出所 提高見警率

2019-02-04 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



農曆春節連續假期將至，新北市新店區各風景區預計有大量遊客湧入，新店警分局為淨化治安及維持交通順暢，在轄內各觀光景點設置機動派出所，提高見警率，主動接觸民眾，提供服務與關懷；分局共設置4個「機動派出所」配備「一處受理全程服務到底」的設備，服務民眾更便利、更貼近民眾生活。

新店區有碧潭風景區、陽光運動公園、石碇淡蘭博物館及坪林茶業博物館等觀光勝地，為預防大量人潮湧入，新店分局設立4個「機動派出所」，也結合4S「Speed（速度）、Service（服務）、Satisfaction（滿意）、Surpression（抑制犯罪）」服務概念，運用科技設備受理民眾報案。

現場設備如筆記型電腦、行動印表機、網路攝影機、行動網卡等，依據受理民眾報案作業程序，當場完成報案手續之原則，民眾報案不需要前往派出所駐地。 藉由「機動派出所」的設置與執行，加強轄區各項治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導。