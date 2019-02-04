影／酒後口角 除夕到前妻住處前縱火送辦

2019-02-04 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



許姓男子今天凌晨酒後在樓梯間點火燒雜物，該樓層是他的前妻住處，前妻發現火煙倉皇逃出報案，警消滅火後，前妻指出與前夫發生口角，懷疑是前夫所為；警方調閱監視器，確認許在案發前到加油站購買汽油，起火時間點也只有他進出公寓，將他逮捕，訊後依公共危險罪移送法辦。

新北市消防局指出，今天凌晨12時34分獲報，板橋區新海路430巷內公寓5樓樓梯間雜物起火燃燒，消防人員到場後迅速撲滅火勢，沒有民眾傷亡；火調人員調查研判是人為縱火，立即轉報警方調查。消防局指出，年節期間會加強防制縱火勤務，確保市民生命財產安全，讓民眾安心過好年。

67歲許姓女屋主表示， 昨天下午43歲兒子跟朋友在6樓喝酒，因講話太大聲被她訓斥，雙方起口角後兒子負氣離家；70歲許姓前夫則是天天酗酒，兩人時常吵架，昨天晚間8時許，前夫又喝醉回家，莫名其妙痛罵她，還揚言對她不利，前夫長期酗酒讓她深受折磨，住處遭人縱火，她懷疑是丈夫所為。

警方調查，許姓男子過去就常在喝酒後與前妻發生爭吵，也讓附近住戶不得安寧；離婚後他與前妻分居，跟兒子住在6樓，前妻住在5樓。這場人為縱火讓前妻住家鐵門被燒黑，經調閱監視畫面後，確認許案發前曾到新海路上的一家加油站購買汽油，凌晨時分也進入公寓。

許女兒子供稱，昨天下午在家喝了幾瓶酒，因被母親訓斥，起爭執後他就跟朋友出門，之後朋友開車載他到旁邊巷子，車子停好後他就在車上睡覺，直至凌晨朋友跑來叫醒他，他才知道家裡失火。

警方在案發附近找到許姓男子，許仍渾身酒味，酒測值達每公升1.0毫克；偵訊時，許矢口否認縱火，辯稱買汽油只是要幫車輛加油，警方仍依公共危險罪移送法辦。