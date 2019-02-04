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火燒山持續延燒 雪山主東峰線暫停入園

2019-02-04 08:36聯合報 記者楊德宜╱即時報導

臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」的管理員今天發文指出，雪山主峰線的三六九山莊後方步道近7.8K處起火燃燒，目前仍持續延燒，為民眾安全以及不影響救火人員前往滅火，自即刻起雪山主東峰線暫時停止入園。

臉書社團管理員表示，開放時間將於火滅後儘快進行評估。

雪山主峰線的三六九山莊後方步道近7.8K處起火燃燒，目前仍持續延燒。圖／翻攝自臉...
雪山主峰線的三六九山莊後方步道近7.8K處起火燃燒，目前仍持續延燒。圖／翻攝自臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」
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