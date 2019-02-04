火燒山持續延燒 雪山主東峰線暫停入園

2019-02-04 08:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」的管理員今天發文指出，雪山主峰線的三六九山莊後方步道近7.8K處起火燃燒，目前仍持續延燒，為民眾安全以及不影響救火人員前往滅火，自即刻起雪山主東峰線暫時停止入園。