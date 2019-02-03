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台南新營疑熱水器一氧外碳中毒 深夜一家4口送醫

2019-02-03 23:04聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市新營區今晚發生疑一氧化碳中毒，屋主一家四口送醫，其中當時正在洗澡的30歲女子陷入昏迷持續搶救中，其餘1男2女頭暈清醒，案由消防隊員持續調查中。

這戶人家位於新營區太子路1樓人家，疑肇禍的熱水器裝置在屋內，晚上9點37分獲報，消防局立即動員新營、下營、柳營、第一救護大隊趕至，將屋內一男3女送往柳營奇美醫院急救。消防隊員說，日前消防隊員仍多次勸導，未料仍發生憾事。

台南新營深夜發生疑一氧外碳中毒 ，一家4口送醫，疑屋主熱水器裝置在室內惹禍。記者...
台南新營深夜發生疑一氧外碳中毒 ，一家4口送醫，疑屋主熱水器裝置在室內惹禍。記者謝進盛/翻攝
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