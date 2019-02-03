酒駕累犯害2命 受害者：借車釀酒駕更可惡擬向車主求償

2019-02-03 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市昨天發生陳姓酒駕累犯酒後駕車害二命，台中地檢署檢察官訊後以酒駕致死罪，原命三百萬元交保，因陳覓保無著，又有逃亡之虞，改向法院聲請羈押獲准。楊姓租車業者的BMW遭受波及，他形容陳男「很清醒、很冷漠」，與「鄭捷隨機殺人」無異，應修法重懲酒駕。陳男駕駛百萬休旅車，卻連保釋金都交不出來，研判陳男已經脫產，他覺得借車給陳男的車主更可惡，他已和律師討論，未來要向車主求償。

警方調查，肇事的陳男是酒駕累犯，去年3月酒駕拒測被吊銷駕照，去年11月無照酒駕被逮，昨天凌晨4時許，陳男駕駛休旅車在台中市大里區國光路二段逆向行駛近一公里，陸續撞上彭姓男騎士，鄭姓女騎士，再連撞路邊停放發財車、機車、賓士車，一輛計程車見狀往左側閃避，右側也遭撞，最後撞擊路邊的福斯汽車，並波及後方的BMW後停下。

楊姓租車業者說，當時一整排的車子受損，車道上二名年輕人躺地上，機車零件散落一地，肇事的休旅車駕駛下車後，又回到車上想要跑，他拉陳男下車處理，陳男冷冷回他「說撞到就撞到，就報警處理，我要回去睡」。

楊姓租車業者認為，他擔任義警多年，酒駕肇事看多了，沒有像陳男這麼「冷血」的，不會緊張，也沒有悔意，車禍現場躺了二名年輕人，陳男連靠近都沒有，且陳男下車後，還從車上走到住家騎樓好幾趟，「清醒得很」，陳男還一路逆向過來，等同隨機殺人，與「鄭捷」無異，應該判重罪。