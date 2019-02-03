酒駕2死前6小時才路檢 警：不守法24小時攔檢也無用

2019-02-03 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市大里區昨天凌晨4時許的酒駕肇事車禍釀兩死，又引發社會議論，甚至有民代提議修法將酒駕視為故意殺人，市警局也宣示在春節期間，要再加強取締酒駕的執法能量，不過有基層警員爆料，案發路段的400公尺處，在案發前6小時，才執行酒駕路檢，批評路檢的頻率、人力的投入，根本不是解決酒駕奪命的根本之道，「不守法，24小時全天候路檢酒測都沒用！」

陳姓警員私下透露，1月23日才發生計程車翻覆ˇ死的酒駕事故，霧峰警分局早已全面動員，安排高密集、高人力的取締酒駕勤務，甚至有分局長官、同仁為了規劃勤務、安排工作，「報告寫不完」，分局在1月31日、2月1日兩天，總計取締了12件的酒駕，甚至2月1日晚間6點至10點也在國光路安排路檢點，但沒想到事隔不到6小時，距離該路檢點不到400公尺處，就發生一件2死的酒駕車禍，根本讓人猝不及防。