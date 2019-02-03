罹癌投資失利離家成無名屍 警助男子落葉歸根返鄉

2019-02-03 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



陳姓男子因經商失敗、又檢查出罹患肺癌末期，2006年離家出走後，從此不知去向；新北市警板橋分局防治組尋人高手王閔南發現一具沒有身分證明、五官變形的「無名屍」，透過背上巴掌大的太陽圖像刺青，研判就是陳。經聯繫到陳的家屬進行DNA比對，確認陳的身分，讓陳在過年前夕大體能落葉歸根。

新北市警板橋分局指出，陳姓男子在經商失敗、又檢查出罹患肺癌後，萬念俱灰，與妻子離婚，希望妻子與兩個女兒能另外去過好生活；2006年12月他離家出走，不知去向，陳的女兒在2007年3月15日向台南縣永康分局將陳報為協尋失蹤人口，但毫無音訊。

板橋警分局防治組警員王閔南深知民眾期待與失去聯繫的親人重逢，平時就會過濾無名屍資料；去年底他發現資料庫中有一具在台東外海發現的無名屍，背上有個巴掌大的太陽圖像刺青，這部分與陳姓男子家屬向永康分局報案時，敘述的特徵一致。

王透過戶役政資料比對，找到陳的前妻，但她已再嫁，目前居住在台南市，輾轉再聯繫到陳的女兒、陳的弟弟；經家屬表示很想確認無名屍身分，同意採集DNA（去氧核醣核酸）進行檢體比對，近日結果出爐，證實這具無名屍就是12年前離家出走的陳姓男子。

陳的女兒指出，很想念著離去的父親，也知道爸爸愛著她們，只是因投資失敗加上身體罹患癌症，不想連累家人才會選擇離開；接到王閔南的電話，原本不願意相信父親已離開人世，認為父親的個性不會自尋短路，希望爸爸還能回家團圓、重享天倫之樂，讓她們也能夠盡一份孝心。

陳的女兒表示，經過身體刺青特徵加上DNA比對結果雙重確認，知道父親確實已離開人世，但也讓在外漂流許久的父親，能在農曆春節前夕回家與家人另類重逢團圓，落葉歸根，很感謝王閩南警員的幫忙。