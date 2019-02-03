去年刮中百萬1天輸光 今搶來彩券刮中12餘萬沒命花

2019-02-03 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



高雄左營果貿社區昨晚11點多發生彩券行搶案，嘉義吳姓男子涉嫌持一疊千元圖案便條紙，向店員表示要購買彩券，卻趁著店家不注意時搶走桌上9本彩券後騎機車逃逸，店家損失新台幣32萬4000元，警方調監視器鎖定對象，今天下午在雲林口湖鄉逮捕吳姓男子。

警方在他騎的機車內查獲34張刮刮樂彩券及1把黑色空氣手槍，身上的12萬5千元，是搶來刮刮樂小額兌獎累積總額。

吳姓男子（40歲）昨晚在果貿社區一間彩券行假裝成顧客，犯案前曾在店內逗留假裝在研究明牌，中途還曾遇過警方到彩券行店內宣導，吳男也故作鎮定，行搶前他曾到彩券行2次，直到彩券行拉下鐵門準備打烊，吳男再次上門敲打鐵門表示自己有錢，要購買3本彩券，店家以為貴客上門，拿出9本彩券讓吳男挑選，他卻趁店員不注意，搜刮走桌上所有彩券並騎機車逃逸，損失約32萬4千元。

左營警分局獲報後調閱現場監視器，鎖定去年曾在左營租屋的吳姓男子，研判他可能會逃回嘉義老家或投靠友人，今天派出多人前往埋伏，下午3半在雲林口湖鄉發現吳男騎機車出現，立即一擁而上將他攔下逮捕，當場在他騎的機車內查獲34張刮刮樂彩券，其中有4張已刮過，及1把黑色空氣手槍。

警方逮捕吳男後，發現昨晚他犯案時後腦勺仍有短髮，但今天落網時已經理成平頭，懷疑他為了躲避查緝而「變髮」。警方表示，吳男昨天在嘉義東石鄉向前妻借機車，騎來高雄果貿社區，搶走彩券後騎回嘉義，再打電話給親戚以車子壞掉為由，借到另輛機車，四處將中獎的彩券兌換成獎金，累計12萬5千元。

無業的吳男被逮後坦承犯案，供稱他將刮中獎的彩券拿去北港、朴子地區的彩券行換錢，沒中獎的則丟棄在路旁排水溝，並將2本刮刮樂拿去變賣，1本送給友人。

吳男供稱，他去年春節曾在高雄果貿同間彩券行，刮2000元彩券中2獎，獲得百萬元彩金，實領約80萬元，但隔天在同間彩券行玩賓果就將彩金全輸光，因為離婚的妻子向他要錢、過年也要用錢，才想用假鈔騙店員搶走刮刮樂彩券，準備大發過年財，警方詢後將他依搶奪罪嫌送辦。