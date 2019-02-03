無名屍異鄉12年 太陽刺青照亮回家路

2019-02-03 19:09 中央社 新北3日電



台東外海12年前發現一具浮屍，由於難辨身分成無名屍。新北市政府警察局板橋分局警員王閔南卻透過屍體背後太陽刺青追查出陳年報案資料，終讓死者春節前返家，也算另類團圓。

根據板橋警分局資料，死者陳姓男子原本有個和樂融融的家庭，與妻子及兩個女兒生活幸福美滿，但在民國95年遭逢經商生意投資失敗，使得家中經濟頓時陷入困境。

陳男在遭受經濟打擊外，屋漏偏逢連夜雨，不幸檢查出罹患肺癌末期，也許是為了不想拖累家人而選擇離婚這條路後下落不明，雖然不知如何死亡，但陳男的屍體不久在台東外海被發現。

屍體尋獲時因五官變形且沒有身分證明，在無法證明身分下成為無名屍，雖然陳男家屬在96年3月15日向當時台南縣警局永康分局復興派出所報案協尋，但這一等就是將近12年的光陰過去。

有「尋人高手」稱號的板橋分局防治組警員王閔南去年底經由過濾清查身分不明(無名屍)舊檔案資料庫時，意外注意到無名男屍身上的特徵，在背後有個巴掌大的太陽圖像刺青，而這個特徵竟在12年後為陳男照亮回家的路。

王閔南在比對失蹤人口資料交叉分析下，與當時報案人家屬所描述的身體特徵幾近相呼應，就這樣串起了尋人任務的開頭，透過戶役政資料比對找到已再嫁的當時報案人陳太太。

陳男的兩個女兒得知有失散多年父親的訊息後，向王閔南證實爸爸背後的刺青圖騰，讓人更加確認無名屍的身分，經連繫上死者的弟弟採集DNA(去氧核醣核酸)比對。

王閔南表示，陳男女兒很想念著離去的父親，也深信爸爸還是愛著她們，也不願意接受爸爸已經離開人世事實。只是日前比對結果出爐證實陳男身分，也讓流落異鄉12年的陳男能在農曆春節前夕回家與女兒等家人另類重逢團圓。