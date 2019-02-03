竹崎鄉某涼椅工廠移工宿舍火警

2019-02-03 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣竹崎鄉鹿滿村某涼椅公司一間鐵皮屋移工宿舍， 中午發生火警，熊熊大火一發不可收拾，正在宿舍的移工紛紛逃到外面，大批消防人員到場灌救，突然傳出有移工受困，情勢緊張，消防人員衝火場未發現受困者，經廠房人員清查，所幸2名移工早已外出到嘉義市，逃過火劫，虛驚一場，消防人員還在全力撲滅火勢中。