烏龍！台中街頭尋仇砸車 定眼一看「你怎麼在這裡？」

2019-02-03 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市北屯區中清路二段今天凌晨2時許，有一輛白色轎車遭多名不明人士砸車，警方陸續通知涉案人到案說明。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook 小年夜不平靜，台中市北屯區中清路二段今天凌晨二時許，傳出街頭聚眾砸車的案件，一輛白色轎車被市民目擊，遭十餘人持棍棒等器械砸毀，車內二人也因此掛彩，砸車過程中疑是砸車的一方破壞完車輛後，才發現原來車內的竟是認識的友人，還問「你怎麼在這裡？」警方獲報到場時，眾人已鳥獸散，警方已循線掌握5名涉案人身分，將依違反社違法罪嫌偵辦。

台中市第五警分局水湳所調查，今天凌晨2時許，一輛白色轎車停在中清路二段、經貿三路路口，隨後遭到多名不明人士持棍棒破壞車輛，毆打車內侯姓（18歲）、蕭姓（20歲）男子，但毆打過程中，打人的一方的其中一人，疑認出侯其實是認識的友人，眾人發現搞烏龍後，一哄而散，警方到場時，鬥毆人士已不在現場。

警方調查，侯姓男子辯稱，他為了協調林姓男子（20歲）與韓姓男子（年籍不詳）因飲酒而產生的口角糾紛，他是韓的朋友，所以請他出面調停，他才會在案發時間、地點，開著租賃車載著蕭姓男子到現場，但他辯稱，不知為何，到場後就有一群人衝上來破壞車輛、毆打他與蕭，讓他丈二金剛摸不著頭緒。

警方表示，獲報到場時，涉嫌打人的不明人士已逃逸，侯、蕭2人只有頭、手有輕微外傷，但侯駕駛車輛的擋風玻璃、車身有多處毀損。