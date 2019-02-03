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釣黑毛為過年加菜 野柳岬落海釣客找到卻是冰冷遺體

2019-02-03 12:54聯合報 記者吳淑君╱即時報導

昨天早上，3名釣客進入野柳岬地質公園前方三塊石垂釣，大浪襲捲，3名釣客同時落海，並在海上漂流10多分鐘，其中洪姓、吳姓2名釣客由附近航行經過漁船救起後載運進港，並無大礙，56歲盧姓釣客因未穿著救生衣，失去蹤影，救難人員今天持續搜救，近中午在距離落水點不到10公尺處找到人，但已是冰冷遺體。

第二巡防區指揮部人員指出，早上兩梯次下潛，在11點20分，潛水人員發現失蹤的盧姓釣客，就在距離落海處不到10公尺，卡在海裡疑似涵洞，他們將溺者救起，等待警方相驗。

昨天海上動員基隆海巡隊100噸巡防艇1艘及新北市消防隊、野柳安檢所及救生協會計4艘救生小艇進行海面搜尋，岸上動員鄰近安檢所及機動巡邏站計26人，於岸際持續巡邏協尋；空中部分目前申請出動空偵機1架次，落海地點上空持續擴大搜尋，到下午1點半仍未發現失蹤盧姓男子，今天一早繼續搜救。

野柳岬風景區為非開放釣魚區域，且岸際時常有瘋狗浪發現，造成人命損傷，呼籲民眾在海岸切勿冒險從事戲水，觀浪或海釣等活動，以維生命財產安全，農曆春節連續假期將近，請民眾於海域或岸際注意自身安全。

據其他釣客表示，近日很多釣客到三塊石垂釣，主要都是要釣黑毛，為過年加菜。救援人員說，公園後門的入口處就有設置禁釣的警告標示，但釣客多視若無睹，爬進圍牆內再走到三塊石垂釣。

昨天落海的56歲盧姓釣客，救難人員近中午在距離落水點不到10公尺處找到人，但已是...
昨天落海的56歲盧姓釣客，救難人員近中午在距離落水點不到10公尺處找到人，但已是冰冷遺體。圖／第二巡防區指揮部提供
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野柳失蹤
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