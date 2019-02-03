剩11元卻喝20元飲料 超商報警反揭貧婦辛酸際遇

2019-02-03 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣國姓鄉彭姓婦人（右）又餓又渴在超商拿了20元飲料就喝，但身上僅剩11元遭報警處理。圖／埔里警分局提供 分享 facebook 南投縣國姓鄉65歲彭姓婦人日前步行前往埔里鎮，因又餓又渴在超商拿了20元飲料就喝，但身上僅剩11元遭報警處理，當地員警到場處理得知其際遇，備感心酸，除協助支付費用，還金援並通報社福介入關懷。

埔里警分局指出，農曆年節到卻接獲超商報案，指稱有消費糾紛，隨即派遣埔里所員警陳奕宏、曾紹文前往處理，到場後發現彭婦全身上下僅剩11元，但卻自行拿了20元飲料，且開了就喝，事後無法支付，店員無奈，只好依規報警處置。

只是，經調查後發現，65歲彭姓婦人設籍國姓鄉，其住處因地震、颱風等天災多次侵襲，不僅無水電可用，甚至已損毀倒塌，而其子女在外打工，收入也不多，她無家可歸只能流浪，日前更獨自從草屯鎮徒步走了約40公里到埔里鎮。

警方表示，但因她年事已高，體力不堪負荷而到超商休息，又餓又渴的她難忍飢渴才自行拿飲料喝，瞭解她的際遇後相當不捨，尋求店家同意，便幫她支付飲料錢，還帶她回警所給麵包、泡麵充飢，並偷塞2000元讓她應急，也盼她能飽足過年。

埔里警分局則表示，局內同仁不捨婦人際遇，及時伸出援手給予暖心協助，同時也通報相關社福單位介入關懷，彭婦則不斷表達感激；但也提醒，需要協助仍因透過正當管道，避免衍生不必要的糾紛，甚至吃上官司。