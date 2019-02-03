他的頭比其他警察大10倍 小朋友看到想獻熱吻

2019-02-03 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局東區所今天出動警察大頭娃娃（左二）到市場辦理宣導，引發市民搶拍合影。圖／台中市第三警分局提供 分享 facebook 農曆春節假期今起展開，新建國市場採辦年貨人潮進入高峰，台中市第三分局為讓轄區居民能平安歡度春節，配合警政署「108年加強重點節日安全維護工作」，搭配協勤民力編排相關勤務加強交通疏導，並在假期第一天到新建國市場進行犯罪預防及交通安全宣導，由東區所林愷庭所長帶領警察「大頭娃娃」、東區志工媽媽向民眾宣導年節防竊、防詐騙、避免酒後駕車等觀念，並細心提醒民眾務必注意隨身財物。

台中市第三警分局表示，為了吸引忙碌採辦年貨民眾停駐宣導站，東區所派出秘密武器「警察大頭娃娃」登場，傻憨的大頭娃娃讓民眾看了直呼「卡哇依」，小朋友也忍不住上前想「一親芳澤」，東區志工媽媽們也卯足全力，熱情招呼往來民眾，向年輕族群宣導警政APP，有車階級則是倡導行人路權，常見的詐騙手法宣導更是信手捻來講得頭頭是道。

台中市第三警分局表示，宣導活動由東區所長林愷庭帶領警察大頭娃娃、東區志工媽媽走入市場，沿路向採辦年貨民眾及攤商宣導年節防竊、避免酒後駕車等觀念，也細心叮嚀民眾採辦年貨時留意隨身財物，並向民眾拜個早年。

台中市第三警分局指出，為確保民眾在安全無虞、交通順暢的環境下放心採辦年貨，安心歡度春節假期，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的加強重點節日安全維護工作主軸，東區所動員多名警力及民力加強新舊建國市場周遭交通疏導，也請民眾配合警方指揮，發揮同理心，一起守護用路人的安全。