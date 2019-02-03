遇野狗列陣他獻腿救犬 神探：冤狗宜解不宜結

2019-02-03 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



許耀彬自嘲，古有孝子賣身葬父，今有憨人獻腿救犬，臉友笑翻了。圖／許耀彬提供 分享 facebook 基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬，喜歡爬山看海，經常一人一狗就出發，昨天他們去走金字碑古道，竟遇到野狗列陣，他的愛犬曾在這裡被咬，嚇得不敢再往前，許耀彬只好把牠扛在肩上，沒想到一狗氣憤的咬他左小腿一口洩憤而去，許多臉友笑他「天地顛倒並」，許耀彬緩緩道出一段人狗情未了故事。

許耀彬近年助好幾具無名屍歸根，過程諸多巧合，讓人嘖嘖稱奇，日前還有家屬寫感謝卡給他，他認為是最好的禮物，完勝警察的奬懲令。

他的臉書，有許多他爬山的照片，鏡頭裡一定有他的愛犬「阿弟」，但昨天「阿弟」遇上麻煩了，在金字碑古道遇到野狗列陣，阻斷去路，「阿弟」曾在這裡被咬，嚇得不敢再往前，許耀彬只好像扛山豬一樣把牠扛在肩上，想殺出重圍，脫離險境。

許耀彬說，在奮戰時，群狗見人扛狗分外眼紅，更加怒不可遏，圍繞在他腳下狂吠叫陣，見徒勞無功，一犬氣憤的咬他左小腿一口洩憤而去。

許多人看他扛著「阿弟」，都笑翻了，有人提議應是人騎狗，怎麼天地顛倒並，也有人誇「阿弟」真的是良善之狗，許耀彬說，是他無故侵入野狗群地盤，有愧在先，況且冤狗宜解不宜結，還是忍忍的好，他還自嘲，古有孝子賣身葬父，今有憨人獻腿救犬，臉友笑得更大聲了。

說起「阿弟」，還有一段人狗情未了的故事，許耀彬從警多年，養了1隻叫「阿狗」的白色流浪狗，一養就養了13年，阿狗後來病逝，許耀彬難過不已，偶然在網路上看到1隻剛出生、極其神似阿狗的白色流浪狗，他直奔宜蘭會牠。