街頭藝人辛酸多…歌手目睹裙底偷拍 自己CD也被「不付錢拿走」

2019-02-03 12:40 聯合新聞網 綜合報導



路邊的街頭藝人表演中，神奇的技巧漂浮空中擺出各類姿勢最為吸睛，許多人對於箇中技巧都感到十分好奇。昨日一名街頭駐唱歌手白芯羽上傳一段影片，感嘆表演者不被尊重，影片中一名男子為了探知漂浮真相，先是伸頭探看表演者的裙底被阻攔，再將手機伸到表演者裙底往上拍，離譜行徑全被錄下。

為了探求表演真相，男子做出如同痴漢的誇張行徑被痛批沒水準。圖擷自 FB: 白芯羽 分享 facebook

影片拍下打扮成自由女神的街頭藝人的工作畫面，在他身後的一名男子似乎是與家人一同出遊，看到漂浮在空中的自由女神感到相當好奇，在小朋友面前毫不顧忌的越過圍出的封鎖線彎腰偷窺表演者的裙底，在被表演者發現停止動作後，又不死心的把手機伸裡表演者裙底拍照，再拿給家人們一同觀看畫面。

白芯羽平時和爸爸一同組團表演，她表示裙底偷拍事件當晚，自己也碰上「民眾拿走剛錄好的CD卻不付錢」的狀況，而且是爸爸指使小孩任意拿走CD，坦言遇到這種事對心情影響很大，只能靠其他客人的支持和鼓勵提振精神。

街頭藝人表示他們早已習慣看看就走的人，甚至喝醉酒搶麥克風的人，但碰到拿東西不付錢，或是像影片中偷拍的行為滿真的會覺得很不可取，「希望大家可以給街頭藝人一些尊重，這是我們的工作，職業不分貴賤的道理大家都懂」。

有另一名網友在「爆料公社」上發文表示，被拍裙底的街頭藝人「是我爸爸跟他的朋友表演的行動雕像」，身為喑啞人士的他們很難找工作，所以決定選擇辛苦的行動雕像。「這次被拍裙底的表演者是一個阿姨，但我們討論的結果是原諒他們的好奇心」，感謝為遭到不良舉動對待為他們抱不平的網友們「請用鼓勵來支持他們，不要肉搜浪費社會資源」。