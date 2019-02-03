影╱偷拍街頭藝人裙底還秀給男童看 網友：太沒品

2019-02-03 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



農曆春節連假期間，南投縣日月潭湧進觀光人潮，但有遊客在街頭藝人表演「空中飄浮」時，一度伸手欲掀裙，甚至不尊重的拿起手機藝人裙底拍攝，還滿足的跟身旁男童分享，誇張影片被PO網，網友一片撻伐。

該名街頭藝人日前在日月潭表演，扮成自由女神的她，手雖拄著枴杖，人卻優雅「飄浮」在半空中，吸引不少民眾圍觀佇足；但有名男子可以因為好奇，竟跨越警示三角錐，彎腰伸手似乎想掀裙一窺騰空的秘密，但被表演者發現才默默退開。

只不過，這名男子沒死心，見自由女神轉身背對他後，竟拿出手機並開啟相機，悄悄的就將手伸到自由女神的裙子下偷拍，成功後還裝沒事退出三角錐，不僅自己查看且與人分享，就算親友中有男童仍未覺得不妥，誇張行徑則全被人錄下來。

該影片被PO上網後，引發一陣撻伐，不少人譴責該名遊客「太沒品」，痛批「不能因為自己好奇，就不尊重表演者，為所欲為」，更有人氣憤的說「不行一定要抓出來鞭，不然以後一定會犯」，甚至揚言要肉搜，但也有人體恤表演者辛苦。

影片被公開後，街頭藝人親友則在臉書「爆料公社」po文，吐露街頭表演者心聲並指出，她的爸爸和他的朋友是表演藝術者，每一次都非常用心準備表演，演出長時間不能喝水，有時甚至會脫水進醫院，只盼讓每次的表演都讓遊客盡歡。