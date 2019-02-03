影╱女老師也中詐騙老哽 700元眼膜花了她2萬

2019-02-03 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



年節將至，不少消費者會將年終獎金到網路購買各式商品犒賞自己，但台中市刑大經濟組提醒，根據今天出爐的統計數據，網路詐騙最多的受害者年齡層為18至25歲，占所有被害人的三成之多，有年輕化的趨勢，而且被詐騙的人，不乏具社會經驗與學術成就的人士，市警局日前就獲報，陳姓女教師在網路購買700元眼膜，卻中詐騙集團「分期付款解除設定」老哽，轉走2萬元後才報警，警方聽到直呼「實在是天價面膜」。

台中市刑大經濟組表示，據陳姓女教師證稱，自己的確有網購，接到詐騙電話才會輕忽，歹徒先佯裝網站客服，表示因系統錯誤，下單時誤設為批發出貨，如果不更改設定會「虧很大」；接著是誆稱郵局客服來電，要求依照指示操作ATM，不用幾個按鍵，血汗錢憑空蒸發。

陳姓女子指出，因「客服小姐」語調聽起來像台灣口音，與新聞常看到的大陸口音詐騙電話不一樣，她不疑有他，按照歹徒指示操作提款機，才會受騙上當。

台中市警局表示，網購詐騙高風險族群，以服務業為大宗，因上班時間較彈性，使用手機上網機會提高；另在年齡層部分，則落在18到25歲區間，占所有被害人的三成，此年齡層主要為學生及剛出社會的新鮮人，使用3C產品的習慣及頻率較其他年齡層高，顯示詐騙被害有年輕化趨勢。

警方指出，男女網購喜好大不同，男性以3C、遊戲類為主，女性則為服飾、保養品，稍微不留意，詐騙集團就躲在網路裡。

台中市警局提醒，為加強重要節日安全維護，特別提醒民眾網購詐財手法主要區分為「不出貨、出假貨」及「假解除設定」2種，大多透過打電話來詐騙。