影╱女老師也中詐騙老哽 700元眼膜花了她2萬
年節將至，不少消費者會將年終獎金到網路購買各式商品犒賞自己，但台中市刑大經濟組提醒，根據今天出爐的統計數據，網路詐騙最多的受害者年齡層為18至25歲，占所有被害人的三成之多，有年輕化的趨勢，而且被詐騙的人，不乏具社會經驗與學術成就的人士，市警局日前就獲報，陳姓女教師在網路購買700元眼膜，卻中詐騙集團「分期付款解除設定」老哽，轉走2萬元後才報警，警方聽到直呼「實在是天價面膜」。
台中市刑大經濟組表示，據陳姓女教師證稱，自己的確有網購，接到詐騙電話才會輕忽，歹徒先佯裝網站客服，表示因系統錯誤，下單時誤設為批發出貨，如果不更改設定會「虧很大」；接著是誆稱郵局客服來電，要求依照指示操作ATM，不用幾個按鍵，血汗錢憑空蒸發。
陳姓女子指出，因「客服小姐」語調聽起來像台灣口音，與新聞常看到的大陸口音詐騙電話不一樣，她不疑有他，按照歹徒指示操作提款機，才會受騙上當。
台中市警局表示，網購詐騙高風險族群，以服務業為大宗，因上班時間較彈性，使用手機上網機會提高；另在年齡層部分，則落在18到25歲區間，占所有被害人的三成，此年齡層主要為學生及剛出社會的新鮮人，使用3C產品的習慣及頻率較其他年齡層高，顯示詐騙被害有年輕化趨勢。
警方指出，男女網購喜好大不同，男性以3C、遊戲類為主，女性則為服飾、保養品，稍微不留意，詐騙集團就躲在網路裡。
台中市警局提醒，為加強重要節日安全維護，特別提醒民眾網購詐財手法主要區分為「不出貨、出假貨」及「假解除設定」2種，大多透過打電話來詐騙。
警方指出，詐騙集團已與時俱進，很會「看風向」，常利用話題性商品行騙，網購時應觀察評價慎選賣家，如有短期評價飆升、結標後立即有好評等情形，就要多留意；另賣場資安評價亦須注意，避免遭竊取個資；在標價部分也暗藏小心機，「別看到特價就失心瘋」，衝動一時卻瘦了荷包。
留言