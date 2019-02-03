反光鏡被噴紅漆曝光 警方偵辦行為人趕緊擦掉

2019-02-03 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣朴子市雙溪口122號前轉角處反光鏡，被人噴上紅漆，目前雖被擦掉，但警方已主動偵辦涉嫌毀損公物罪。記者魯永明／翻攝 分享 facebook 嘉義縣朴子市雙溪里雙溪口122號前轉角處反光鏡，日前多次遭不明人士調整角度及高度，還被人潑紅漆，無法使用，危害交通公共安全，因潑漆行為涉及毀損公物罪，反光鏡遭破壞行為經社群網站朴子民意觀察站曝光後，警方主動偵辦，里長黃振卿今天說，反光鏡潑漆又被人擦掉恢復原狀了。

臉書社團「朴子民意觀察站」網友檢舉討論雙溪里反射鏡，遭不明人士調整角度及高度，還被人潑紅漆，無法使用，指稱反光鏡提醒對向死角左右來車，疑有當地住戶自行調整角度，使得路過駕駛人及民眾無法看到對向來車等，很容易發生意外。

市公所獲報派人調整恢復原角度後，又有民眾發現遭潑紅漆，照片被貼上朴子民意觀察站後，有網友開玩笑「紅色沒開光」，有人要求警方破案，也有網友說是風水學的反光煞； 公所表示，反射鏡設置多年，疑有居民不希望設置調整並破壞，為地方和諧，將了解在地民意，適當處理。

雙溪里長黃振卿說，據了解，此為附近居民為風水因素，認為反光鏡設計位置，影響家庭健康所為，不過站在公益立場，轉角因角度視線不良，加上雙溪為傳統村落，年長者居多，里民應尋求正當合法管道反應，而非私自破壞公物，呼籲社會大眾，對公務設施設計如影響私人生活空間，應向管理單位反應，私自進行任何破壞行為恐觸法，切勿以身試法。警方說，潑漆行為涉及毀損公物罪， 正積極偵辦揪出行為人。