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獨╱兩親友接連逝世 她向夫吼「我是第三」墜池亡

2019-02-03 09:03聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市北屯區賴姓婦人傳墜落自家蓄水池，警消今天凌晨打撈上岸時，已明顯死亡，賴婦丈夫透露，妻子一直為睡眠障礙所苦，精神狀況差，時常鑽牛角尖，平時相處時，都會質疑他在生活大小事有所隱瞞，因此他每日所聽、所見都會跟妻子報告，未料昨天接連跟妻子透露兩名親友分別因病、因車禍過世後，妻子深夜服完安眠藥後竟獨自外出，他尾隨時，妻子還嗆他「我是連續第三個」，隨後就墜池，讓他猝不及防。

賴婦丈夫透露，他從出生就住在北屯山區，種樹維生，與妻子結褵30餘年，育有一男一女，不過妻子從50多歲開始，疑是因為更年期關係，開始有睡眠障礙的問題，他也帶著妻子尋求醫藥的協助，從5年前開始，就會服用一些安眠藥與鎮靜劑。

賴婦丈夫說，妻子因為精神狀況的關係，近來時常對人生很悲觀，連兒女還沒成家立業，也很煩心，甚至平日相處時，也會質疑很多生活上的事情沒有向妻子報告，因擔心妻子「想太多」，所以生活上大大小小的事情，都會跟妻子報告。

賴婦丈夫說，昨天得知丈母娘跟姪子也陸續因病及車禍過世，他也將消息轉告妻子，不知道會影響妻子的精神狀況如此嚴重，昨晚妻子吃了四顆安眠藥還睡不著，吵著要離開，他就陪著妻子在住家的山區附近繞，沒想到他一個不注意，妻子就跑到自家的蓄水池旁，還高聲的跟他說「我是連續第三個」，隨後就從坐在蓄水池旁的姿勢墜落水中。

「不知道那麼嚴重！」賴婦丈夫說，因為妻子要求他什麼事都要告知，不要隱瞞，之前妻子也曾經離家在外面晃，但沒有像這次這樣，家裡的燒酒雞都準備好了，要過年一家圍爐的時候享用，沒想到居然天人永隔。

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台中市賴姓婦人今天凌晨被發現墜落自家蓄水池身亡，賴婦丈夫（右二）悲傷的看著冰冷遺...
台中市賴姓婦人今天凌晨被發現墜落自家蓄水池身亡，賴婦丈夫（右二）悲傷的看著冰冷遺體。記者陳宏睿／攝影
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