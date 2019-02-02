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迎「金豬年」 警籲4生肖防詐騙

2019-02-02 23:05聯合報 記者林佩均／台中報導

農曆春節準備迎接「金豬年」，台中市警局刑大經濟組應景統計，「旺狗年」詐騙案件被害人生肖排行，依序為虎、牛、鼠、狗、龍，其中「牛、狗、龍」正好是犯太歲生肖。警方大膽假設，「金豬年」犯太歲生肖預警名單為虎、蛇、猴、豬，但警方呼籲，無論甚麼生肖，民眾都該提高警覺。

屬豬的72歲黃姓婦人接獲假檢察官電話，騙她涉嫌兩岸洗錢，要將130萬元定存改美金，並匯至香港，行員機警報警，經警方苦口婆心勸說，成功阻詐。屬豬的黃姓婦人正好符合「金豬年」犯太歲生肖「虎、蛇、猴、豬」名單中。

市警局刑大經濟組昨公布「旺狗年」詐騙案件被害人生肖排行，依序為虎、牛、鼠、狗、龍，其中牛、狗、龍正好是犯太歲生肖。

警方分析，「旺狗年」詐騙案件被害人生肖，前5名及詐騙案類分別是：第1名的肖虎，以「色情應召詐財」件數最多。第2名的肖牛(刑太歲)，以「虛擬遊戲詐騙」比例偏高。第3名的肖鼠，以「網購詐財」件數最多。第4名的肖狗(值太歲)，以「投資詐財」比例偏高。第5名的肖龍(沖太歲)，以「猜猜我是誰」件數最多。

警方表示，屬虎的21歲林姓男大生「精蟲衝腦」，購買12萬1千元遊戲點數，想與傳播妹援交未果、另屬虎45歲高姓工人，網路認識暱稱「王現約」女子，女子供稱買線上遊戲點數，「我馬上跟你做」，高花了1萬8千元，卻一場空。

「金雞年」詐騙案件被害人生肖排行，依序為鼠、豬、牛、狗、雞。市警局統計金雞年、旺狗年統計詐騙案件被害人生肖，其中「鼠、牛、狗」蟬聯兩年，「馬、蛇」則隱居末段班。

性別比例部分，男性被詐騙以肖虎最多、女性為肖牛；最具防詐觀念的生肖，男性為肖蛇、女性為肖羊，被詐騙比例都是最低。

屬豬72歲的黃姓婦人接獲假檢察官電話，要將130萬元定存改美金，並匯至香港，行員...
屬豬72歲的黃姓婦人接獲假檢察官電話，要將130萬元定存改美金，並匯至香港，行員機警報警，經警方苦口婆心勸說，成功阻詐。 記者林佩均／翻攝
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