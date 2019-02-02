駕照吊銷又酒駕撞死2人 檢察官向法院聲請羈押陳嫌

2019-02-02 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市今晨發生酒駕撞8車2死車禍，涉嫌肇事陳姓男子酒測值達0.81毫克，其中死者彭男父親痛哭失聲譴責「真的是酒駕害死人」、「這次撞我兒，下次不知道會撞到誰」。陳嫌經檢察官訊問後，檢察官以陳男涉犯酒駕致人於死罪，諭知300萬元交保，但陳男覓保無著，有逃亡之虞，改向法院聲請羈押。

警方調查，48歲陳姓休旅車駕駛去年3月間因酒駕拒測遭駕照吊銷，11月又無照酒駕，今晨4時許酒駕逆向行駛約1公里，連續衝撞2輛機車、接著衝撞路旁5輛轎車、1輛機車，導致21歲彭姓男大生、25歲鄭姓女子被撞身亡。

「害人精，真的是害人精、害死人！」彭姓死者父親趕到派出所，傷心欲絕，數度欲衝向陳男遭警制止。彭父說，昨天還帶兒子參加自己公司聚餐，因兒子今天要參加打工補習班餐敘，晚上特地騎機車去找朋友做頭髮，沒想到父子倆才分開幾小時，就已經天人永隔。

鄭姓女子交往多年的男友接獲通知趕到派出所，情緒幾乎崩潰，他說，原本計畫農曆年後與女友結婚，沒想到竟發生噩耗。