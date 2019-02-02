劍南路傳火燒山 朝美麗華方向延燒

2019-02-02 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市士林區劍南路靠近格物台山坡地，今下午4時許傳出陣陣濃煙，台北市消防局獲報後，已派遣各式車輛22部和62名消防人員前往馳援，初步了解沒人受傷，火勢朝美麗華方向延燒，消防人員已在17時23分控制火勢。

今下午劍南山半山腰發生火警，陣陣濃煙直達天際，由於山區地形大型水車難以進入，消防人員克服地形佈設水線搶救，並陸續派遣人車救援。

下午5時許，經消防人員全力搶救，山區火勢已撲滅，現場無人員受傷，詳細起火原因尚待調查釐清。

劍南路山坡傳出火警，警消搶救中。圖／翻攝臉書爆料公社 分享 facebook 台北市傳出山林火警，消防人員佈設水線設法撲滅火勢。記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook