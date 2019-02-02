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桃園民宅失火 母子3人驚險脫困

2019-02-02 16:11聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市八德區介壽路一戶民宅，今天下午2點30分左右發生火災，民眾報案時表示屋內有1大人2小孩受困，消防局緊急出動多輛消防車抵達，屋主陳姓婦人已帶著9歲女兒和6歲兒子逃離住所，母子都平安。

消防隊在20分鐘內撲滅火勢，婦人和子女都表示不願就醫，屋主表示，屋內起濃煙時就趕緊帶著子女逃出，如果再慢5分鐘，後果不設想。

不過消防局基於母子3人健康，勸導赴醫院檢查，媽媽因此帶著兒女坐上救護車赴醫院，經檢查後均無吸入性嗆傷，也無外傷。

桃園市八德區一戶民宅下午發生火災，母親帶著2名年幼兒女逃離。圖／消防局提供
桃園市八德區一戶民宅下午發生火災，母親帶著2名年幼兒女逃離。圖／消防局提供
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桃園市八德區一戶民宅下午發生火災，母親帶著2名年幼兒女逃離。圖／消防局提供
桃園市八德區一戶民宅下午發生火災，母親帶著2名年幼兒女逃離。圖／消防局提供
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救護車火災
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