桃園民宅失火 母子3人驚險脫困

2019-02-02 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園市八德區介壽路一戶民宅，今天下午2點30分左右發生火災，民眾報案時表示屋內有1大人2小孩受困，消防局緊急出動多輛消防車抵達，屋主陳姓婦人已帶著9歲女兒和6歲兒子逃離住所，母子都平安。

消防隊在20分鐘內撲滅火勢，婦人和子女都表示不願就醫，屋主表示，屋內起濃煙時就趕緊帶著子女逃出，如果再慢5分鐘，後果不設想。