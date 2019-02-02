女遭恐怖情人大卸7塊 內臟幾乎被狗啃光

2019-02-02 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南恐怖情人分屍案，台南地檢署檢察官施胤弘今天下午相驗，死者兒子到場不發一語，檢方指出，死者左手骨折，研判遭徒手勒斃後，再持鋸子類將大體肢解成7大塊，包括雙膝以下、雙手及軀體對半肢解成6大塊後，左手再分切兩段，共7大塊，手段凶殘。至於體內有無毒物，仍需進一步檢驗。