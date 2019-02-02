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春節慰勞警消 柯文哲：醫生至少不用吸PM2.5

2019-02-02 15:16聯合報 記者李隆揆╱即時報導

春節前夕，台北市長柯文哲今（2）天下午2時許到萬華區發紅包慰勞警消人員，抵達華江派出所時，柯文哲向現場警員說，他發現「警察比醫生更辛苦，醫生至少不用在室外吸一堆PM2.5」，但都一樣全年無休，辛苦了。

柯文哲今天下午安排行程，到萬華分局華江派出所及消防局萬華中隊雙園分隊慰勞警消人員，並發紅包賀新年，行程不到15分鐘就結束；過程中，柯文哲提到，警消和醫生一樣辛苦，都全年無休、隨時待命，而醫生至少在室內工作，不用像警察還要在室外指揮交通，吸了一堆PM2.5。

柯文哲到萬華分局華江派出所慰勞警察人員。記者李隆揆／攝影
柯文哲到萬華分局華江派出所慰勞警察人員。記者李隆揆／攝影
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柯文哲到消防局萬華中隊雙園分隊慰勞消防人員。記者李隆揆／攝影
柯文哲到消防局萬華中隊雙園分隊慰勞消防人員。記者李隆揆／攝影
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柯文哲到消防局萬華中隊雙園分隊慰勞消防人員。記者李隆揆／攝影
柯文哲到消防局萬華中隊雙園分隊慰勞消防人員。記者李隆揆／攝影
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柯文哲到萬華分局華江派出所慰勞警察人員。記者李隆揆／攝影
柯文哲到萬華分局華江派出所慰勞警察人員。記者李隆揆／攝影
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柯文哲到萬華分局華江派出所慰勞警察人員。記者李隆揆／攝影
柯文哲到萬華分局華江派出所慰勞警察人員。記者李隆揆／攝影
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柯文哲警察PM2.5
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