連體嬰哥哥忠仁昨猝逝 追思會2月19日舉行

2019-02-02 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台灣第一對成功分割的連體嬰忠仁、忠義，其中哥哥忠仁在台北市環保局清潔隊內勤服務，前天突然昏倒，送醫後昨天凌晨不治，享年42歲。忠仁忠義的乾姊、市議員應曉薇指出，經治喪委員會晨會決定，告別追思會將於2月19日早上舉行。

應曉薇說，經消防局回覆，忠仁是下班後準備離開，保全發現忠仁在騎樓停留10幾分鐘覺得有異狀，經靠近了解發現他全身抽蓄，速推他進樓內，並由保全通知樓上環保局人員，同仁於7點10分通報救護車。忠仁並無於辦公室內口吐白沫情形。