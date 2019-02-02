為搶釣黑毛過年加菜 野柳岬浪捲3釣客1失蹤持續搜救

2019-02-02 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今天上午9時21分，海巡署第二巡防區指揮部獲報，有3名釣客進入野柳岬地質公園前方三塊石垂釣，因大浪襲捲導致3名釣客同時落海，並在海上漂流10多分鐘，其中洪姓、吳姓2名釣客由附近航行經過漁船救起後載運進港，並無大礙，56歲盧姓釣客因未穿著救生衣，已失去蹤影，目前持續搜救中。

第二巡防區指揮部於接獲報案後，指揮統合所有勤務能量投入搜救，海上動員基隆海巡隊100噸巡防艇1艘及新北市消防隊、野柳安檢所及救生協會計4艘救生小艇進行海面搜尋，岸上動員鄰近安檢所及機動巡邏站計26人，於岸際持續巡邏協尋；空中部分目前申請出動空偵機1架次，落海地點上空持續擴大搜尋，到下午1點半仍未發現失蹤盧姓男子。

第二巡防區表示：野柳岬風景區為非開放釣魚區域，且岸際時常有瘋狗浪發現，造成人命損傷，呼籲民眾在海岸切勿冒險從事戲水，觀浪或海釣等活動，以維生命財產安全，農曆春節連續假期將近，請民眾於海域或岸際注意自身安全。