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台南分屍案死者住處 竟是當年井口真理子分屍埋屍處

春節刮刮樂中獎率大公開 這兩款必中

台東警方年貨大街交管嚴 民眾採買年貨方便安全

2019-02-02 13:17聯合報 記者羅紹平╱即時報導

農曆春節9天連假今天開始，配合台東民眾採購年貨，台東警分局今天起至4日止，每天上午6時至下午6時，針對台東市年貨大街周邊道路實施交通管制，包括正氣北路與博愛路、中山路與大同路口、中山路與信義街口、正氣路與光明路口等中央市場四周道路，都禁止汽車進入，民眾只能步行或騎機車進入，警方呼籲民眾配合警方指揮疏導與管制。

今天台東市中中央菜市場及周邊「年貨大街」吸引滿滿採買年貨人潮，不管是菜販或賣豬、雞、鴨、魚、南北乾貨，每間攤販前都是排隊人潮，喜氣洋洋。為了讓民眾在安全無虞且便利的情形下採買年貨，台東警分局從今天起至4日止， 每天清晨6點到下午點針對年貨大街周邊道路實施交管。

台東警分局表示， 管制路段包括中山路段從文化街至信義街、正氣路段從五權街至光明路、中山路與大同路口、光明路段從正氣路至信義路，禁止小型車以上車輛進入，但機車可通行，管制區內道路中央可停放機車。

另，為疏解中央市場年貨大街車輛，台東市新生路從博愛路至中華路、鐵花路從博愛路至中華路，原禁止停車路段，劃設黃色標線路段，自2日至4日，連續3天開放民眾依序停車，鄰近新生公園周邊道路仍維持禁止停車。

另為疏導中央市場附近大型量販店購物人潮，避免引發交通壅塞，中山路296巷，中山路至五權街口，一併實施交通管制，僅允許車輛由五權街及博愛路方向駛入並往中山路駛離，但禁止小型車以上車輛由中山路轉入中山路296巷。

農曆春節將屆，台東市中央菜市場裡擠滿採買年貨民眾，現場一片喜氣。記者羅紹平／攝影
農曆春節將屆，台東市中央菜市場裡擠滿採買年貨民眾，現場一片喜氣。記者羅紹平／攝影
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農曆春節將屆，台東市中央菜市場裡擠滿採買年貨民眾，現場一片喜氣，台東警方即日起至...
農曆春節將屆，台東市中央菜市場裡擠滿採買年貨民眾，現場一片喜氣，台東警方即日起至4日止，每天上午6點到下午6點針對年貨大街周邊道路實施交管。記者羅紹平／攝影
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農曆春節將屆，台東市中央菜市場裡擠滿採買年貨民眾，現場一片喜氣，台東警方即日起至...
農曆春節將屆，台東市中央菜市場裡擠滿採買年貨民眾，現場一片喜氣，台東警方即日起至4日止，每天上午6點到下午6點針對年貨大街周邊道路實施交管。記者羅紹平／攝影
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年貨大街台東量販店
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