台東警方年貨大街交管嚴 民眾採買年貨方便安全

2019-02-02 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



農曆春節9天連假今天開始，配合台東民眾採購年貨，台東警分局今天起至4日止，每天上午6時至下午6時，針對台東市年貨大街周邊道路實施交通管制，包括正氣北路與博愛路、中山路與大同路口、中山路與信義街口、正氣路與光明路口等中央市場四周道路，都禁止汽車進入，民眾只能步行或騎機車進入，警方呼籲民眾配合警方指揮疏導與管制。

今天台東市中中央菜市場及周邊「年貨大街」吸引滿滿採買年貨人潮，不管是菜販或賣豬、雞、鴨、魚、南北乾貨，每間攤販前都是排隊人潮，喜氣洋洋。為了讓民眾在安全無虞且便利的情形下採買年貨，台東警分局從今天起至4日止， 每天清晨6點到下午點針對年貨大街周邊道路實施交管。

台東警分局表示， 管制路段包括中山路段從文化街至信義街、正氣路段從五權街至光明路、中山路與大同路口、光明路段從正氣路至信義路，禁止小型車以上車輛進入，但機車可通行，管制區內道路中央可停放機車。

另，為疏解中央市場年貨大街車輛，台東市新生路從博愛路至中華路、鐵花路從博愛路至中華路，原禁止停車路段，劃設黃色標線路段，自2日至4日，連續3天開放民眾依序停車，鄰近新生公園周邊道路仍維持禁止停車。