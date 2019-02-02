竹南2女繫紅線投海輕生 生前曾說要到武當山修行

2019-02-02 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南海岸昨天發生兩名女子疑似投海輕生的事件，檢警今天上午相驗結束，判定簡姓、溫姓女子為生前落水死亡，並無外力介入事證，全案以自殺結案，但兩人交往一、二十年，並無債務、感情糾紛或與人結怨等問題，投海前曾表明要到武當山修行，與自殺原因是否有關或是托詞，因未留下遺書而成謎。

警方調查，昨天上午10點多，55歲簡姓女子和67歲溫姓女子陳屍在竹南龍鳳漁港南側約2公里的海灘上，兩人身上綁繫相連的紅繩，警方推測為男女殉情事件，並在漁港堤防上尋獲簡姓女子的機車，但查訪後，才驚覺沙灘上疑似殉情的二人都是女子，晚間家屬到殯儀館指認，確認簡女、溫女的身分。

警方調閱漁港周邊路口監視畫面，發現兩人昨天凌晨1點多騎乘機車到龍鳳漁港海堤盡頭位置，可見車燈及手電筒燈光，現場並無其他可疑車輛出入，推測兩人當時一起投海輕生。

蓄平頭、體型較胖的簡姓女子平常在宮廟當志工，裝扮像男性，溫姓女子在餐廳內場上班，雙方在一起已十餘年，鄰居表示簡姓女子前天才將租的房子退租，並未聽說有債務、感情糾紛，簡、溫2人平時感情好，鄰居還以為他們是一對兄妹，得知都是女人後也大為震驚。

住頭份的溫姓女子與前夫育有一對子女，但離異多年，她與簡姓女子同居多年，投海前一天兩人曾向溫的子女說要去武當山修行，溫姓女子留下金融卡給女兒交代老人津貼，簡姓女子也留下金融卡，交代年底將卡內款項領出捐寺廟。

檢方今天上午相驗死因，判定兩名女子都是生前落水死亡，無外力介入，也未留有遺書，全案以自殺結案。