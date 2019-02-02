親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航如廁事件
連體嬰忠仁過世
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影╱回應王金平「副手說」 韓國瑜給了神回答！

記者悄悄話╱他遭槍決最多人圍觀 蘇建和3死囚也差點..

竹南2女繫紅線投海輕生 生前曾說要到武當山修行

2019-02-02 12:12聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣南海岸昨天發生兩名女子疑似投海輕生的事件，檢警今天上午相驗結束，判定簡姓、溫姓女子為生前落水死亡，並無外力介入事證，全案以自殺結案，但兩人交往一、二十年，並無債務、感情糾紛或與人結怨等問題，投海前曾表明要到武當山修行，與自殺原因是否有關或是托詞，因未留下遺書而成謎。

警方調查，昨天上午10點多，55歲簡姓女子和67歲溫姓女子陳屍在竹南龍鳳漁港南側約2公里的海灘上，兩人身上綁繫相連的紅繩，警方推測為男女殉情事件，並在漁港堤防上尋獲簡姓女子的機車，但查訪後，才驚覺沙灘上疑似殉情的二人都是女子，晚間家屬到殯儀館指認，確認簡女、溫女的身分。

警方調閱漁港周邊路口監視畫面，發現兩人昨天凌晨1點多騎乘機車到龍鳳漁港海堤盡頭位置，可見車燈及手電筒燈光，現場並無其他可疑車輛出入，推測兩人當時一起投海輕生。

蓄平頭、體型較胖的簡姓女子平常在宮廟當志工，裝扮像男性，溫姓女子在餐廳內場上班，雙方在一起已十餘年，鄰居表示簡姓女子前天才將租的房子退租，並未聽說有債務、感情糾紛，簡、溫2人平時感情好，鄰居還以為他們是一對兄妹，得知都是女人後也大為震驚。

住頭份的溫姓女子與前夫育有一對子女，但離異多年，她與簡姓女子同居多年，投海前一天兩人曾向溫的子女說要去武當山修行，溫姓女子留下金融卡給女兒交代老人津貼，簡姓女子也留下金融卡，交代年底將卡內款項領出捐寺廟。

檢方今天上午相驗死因，判定兩名女子都是生前落水死亡，無外力介入，也未留有遺書，全案以自殺結案。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

苗栗縣竹南海岸發生兩名女子相偕投海死亡事件，檢警今天上午相驗，以自殺結案。圖／記...
苗栗縣竹南海岸發生兩名女子相偕投海死亡事件，檢警今天上午相驗，以自殺結案。圖／記者胡蓬生翻攝
分享
苗栗縣竹南海岸發生兩名女子相偕投海死亡事件，檢警今天上午相驗，以自殺結案。圖／記...
苗栗縣竹南海岸發生兩名女子相偕投海死亡事件，檢警今天上午相驗，以自殺結案。圖／記者胡蓬生翻攝
分享
苗栗縣竹南海岸發生兩名女子相偕投海死亡事件，檢警今天上午相驗，以自殺結案。圖／記...
苗栗縣竹南海岸發生兩名女子相偕投海死亡事件，檢警今天上午相驗，以自殺結案。圖／記者胡蓬生翻攝
分享

債務南海苗栗縣
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

台南民宅惡火 嬤緊擁2孫未逃出

2019-02-02 00:28

各界善心投入！寒冬中的暖流讓綺綺香甜入夢

2019-02-02 02:11

父是金牌警官、叔是槍擊要犯…查網路簽賭 女嫌身分驚人

2019-02-02 00:28

去年才2度酒駕遭吊照 他又酒駕逆向撞死2人

2019-02-02 09:22

老翁自摔嘔吐便溺滿地 鄰居機警報警求救

2019-02-02 12:27

殉情？ 56歲女與33歲男燒炭陳屍房間床上

2019-02-02 12:03

高雄海岸連傳溺水 旗津和西子灣2浮屍

2019-02-02 11:46

蘇花改車潮湧現 警釘設百支反光錐防超車

2019-02-02 11:41

保險理賠談不攏男持刀自殘 警奪刀化解危機

2019-02-02 11:24

瓦斯外洩沒注意 男子進屋吸菸氣爆被炸傷

2019-02-02 10:45

嘉義164線菁埔路口死亡車禍 少年騎機車1死1傷

2019-02-02 10:37

直升機救到了！宜蘭擱淺舢舨漁民 脫困送醫

2019-02-02 10:36

影╱野柳大浪捲走3釣客 1人失蹤海空進搜救中

2019-02-02 10:10

蘭嶼開元港發現女浮屍 82歲老婦落海亡

2019-02-02 10:04

調查局「小林志玲」 新兵李穎立大功逮毒梟

2019-02-02 09:37

宜蘭內埤海灣舢舨擱淺 1人受困救援中

2019-02-02 09:36

過年炊粿不慎引發火災 燒毀客廳幸無人受傷

2019-02-02 08:22

險和老翁騎車撞 好心雞排店老闆幫暫留還贈晚餐

2019-02-02 03:47

北市林森北路九條通暗夜火警 卡拉OK店疑電線走火

2019-02-02 02:08

夢中聽到呼救 老鄰居急搬鋁梯救7命

2019-02-02 00:28

防失智妻走失 他天天拍照記錄

2019-02-01 23:08

竹南海岸「男女殉情」案 死者2人都是女子

2019-02-01 22:48

92歲翁與90歲妻走散 原地等愛人回來

2019-02-01 22:14

父是金牌警察、叔是槍擊要犯 如今她涉賭遭逮

2019-02-01 22:01

台南祖孫死亡火警 用電安全6撇步報你知

2019-02-01 21:43

年貨大街犯罪預防宣導 民眾溫情喊話：警察辛苦了

2019-02-01 20:22

驚悚畫面曝光！男子跳下月台 自強號撞上屍塊四散

2019-02-01 19:12

登山健行團體不聽勸走阿里山鐵路 將開罰1至5萬元

2019-02-01 18:53

疑閃避巷弄來車 小貨車駕駛連撞路邊7車

2019-02-01 17:45

暴打學生被懲處還升遷 校方：將回歸專任老師

2019-02-01 17:30

過年爆竹不要亂玩 宜蘭最高罰15萬

2019-02-01 16:32

二重國小被爆體罰學生 新北教育局函請校方調查

2019-02-01 16:20

20米深豎井「吞」預拌混凝土車 2男救出意識清楚送醫

2019-02-01 15:59

桃園驚傳狠心殺狗 1個月米克斯犬左前肢遭砍斷

2019-02-01 15:41

小兄妹被燒成焦屍 媽媽見遺體崩潰哭倒

2019-02-01 15:38

阿嬤買年貨孫女不見了 警靠車籍系統半小時找到她

2019-02-01 15:35

預拌混凝土車掉落高架工地井 1男救出、另1男待救

2019-02-01 15:03

台南永康鬧區拉麵店起火 員工燒傷送醫

2019-02-01 14:50

竹南海岸疑似殉情男女 警：女死者疑為頭份簡姓女子

2019-02-01 14:39
看更多

熱門文章

驚悚畫面曝光！男子跳下月台 自強號撞上屍塊四散

2019-02-01 19:12

最有禮貌的酒駕男 警開單告發後幫他找生意

2019-02-01 17:47

台鐵北上自強號在苗栗撞上1名男子 影響800名旅客

2019-02-01 16:16

肢解6大塊！只因感情糾紛 女遭男友勒斃鐵鋸分屍

2019-02-02 08:45

他驗票逆轉勝卻無法當選 連法官都說「你真正有衰」

2019-02-01 12:33

竹南海岸「男女殉情」案 死者2人都是女子

2019-02-01 22:48

張忠仁病逝 張忠義：要代替哥哥活下去

2019-02-01 14:11

登山健行團體不聽勸走阿里山鐵路 將開罰1至5萬元

2019-02-01 18:53

調查局偵破市值24億海洛因 可供3分之1台灣人口施用

2019-02-01 15:42

台南永康鬧區拉麵店起火 員工燒傷送醫

2019-02-01 14:50

當年主刀醫陳維昭：忠仁近來常感頭痛

2019-02-01 13:28

去年才2度酒駕遭吊照 他又酒駕逆向撞死2人

2019-02-02 09:22

父是金牌警察、叔是槍擊要犯 如今她涉賭遭逮

2019-02-01 22:01

高鐵自由座人肉佔位還「裝睡」 網友：公德心在哪

2019-02-01 13:47

以台大醫院為家 忠仁未婚樂當阿伯

2019-02-01 14:10

圖輯／生命鬥士 忠仁忠義的故事

2019-02-01 14:40

法官認定正宮原諒小三後 檢再追加起訴不受理

2019-02-01 20:18

老闆憋不住內射 她崩潰告性侵的原因是...

2019-02-01 14:45

20米深豎井「吞」預拌混凝土車 2男救出意識清楚送醫

2019-02-01 15:59

男子謊稱年薪5百萬元 女師交往1個月被騙2百多萬元

2019-02-01 20:27

國中上性教育課 驚覺12年前玩的遊戲並非「檢查身體」

2019-02-02 02:14

弟結婚生子 忠仁以醫院為家

2019-02-02 00:18

台南分屍案嫌犯浴室肢解情人…原想埋屍 後裝塑膠袋丟棄

2019-02-02 10:13

連體嬰兄忠仁過世 弟忠義感謝關心

2019-02-01 12:31

正妹網購情趣戰袍 明細外露怨「給未婚夫驚喜沒了」

2019-02-01 15:15

好市多麵包包裝被撕破偷吃 網友：奧客集散地

2019-02-01 16:46

小兄妹被燒成焦屍 媽媽見遺體崩潰哭倒

2019-02-01 15:38

連體嬰哥哥忠仁去世 分割40年攝影展成遺憾

2019-02-01 13:25

台南祖孫死亡火警 用電安全6撇步報你知

2019-02-01 21:43

預拌混凝土車掉落高架工地井 1男救出、另1男待救

2019-02-01 15:03

嘔啊！戴綠帽還養別人兒子8年 1年只賠10萬

2019-02-01 20:20

竹南海岸疑似殉情男女 警：女死者疑為頭份簡姓女子

2019-02-01 14:39

92歲翁與90歲妻走散 原地等愛人回來

2019-02-01 22:14

不甘心偷女用內衣褲被抓包 男子竟脫褲熊抱猥褻女店員

2019-02-02 00:38

各界善心投入！寒冬中的暖流讓綺綺香甜入夢

2019-02-02 02:11

種大麻遭逮 加籍英語老師辯「像種蕃茄般正常」

2019-02-01 15:38

空服員受辱 長榮航空：該乘客沒人陪就拒載

2019-02-01 13:45

連女友也遭殃！他欠債遭表姐囚禁28小時

2019-02-01 18:08

惡鄰擾民！上次倒餿水沒事 這次噴不明異體GG了

2019-02-01 18:56

桃園驚傳狠心殺狗 1個月米克斯犬左前肢遭砍斷

2019-02-01 15:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top