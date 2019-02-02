殉情？ 56歲女與33歲男燒炭陳屍房間床上

2019-02-02 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



56歲的廖姓婦人的家屬因她失聯多時，到台中市大里區住處尋找，聞到臭味，報警處理，警方破門而入，在房間內發現廖姓婦人和33歲陳姓男子同躺在床上，死亡多時，身體已呈黑色，研判死亡約1周，二名死者與家屬都久未連繫；陳男妹妹說，她與哥哥一年多沒見，曾聽說哥哥與年紀大很多的人交往，但未見過哥哥的女友。

警方調查，廖姓婦人與丈夫分居，她獨居在大里區民宅內，廖姓婦人的丈夫在昨天下午，曾向警方報案，表示上個月曾用LINE連聯過妻子，但最近都連繫不到，昨晚廖姓婦人的家屬到廖姓婦人獨居處所敲門，聞到臭味，查覺有異，報警處理。

警方破門進入後，發現廖姓婦人陳屍房間內，屋內還有一名男子，門窗緊閉，一旁還放有燒炭用具。廖婦的家屬說，知道廖婦與一名房客同住，上月初她曾向兒子表示腳受傷、需要錢急用，接著，上月中旬曾傳line給她、已讀但未回，這幾天都聯繫不到人，沒想到竟已死亡。

陳男的妹妹則說，與兄長上次聯絡約在一年前了，但曾聽他說過與年紀大很多的人交往，也曾一起出入汽車旅館，但從未見到對方，不知廖婦是否為兄長交往的對象。

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