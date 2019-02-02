蘇花改車潮湧現 警釘設百支反光錐防超車

2019-02-02 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



春節9天連假今天開始，公路總局指出，今天蘇花改上午5時至8時車流量高，為引導南下車流快速通過狹窄崎嶇的蘇花公路，新城警分局畫設和平至崇德、七星潭地區及新城火車站3處責任區，加派48警力全力疏導車流。

昨晚花蓮市區已出現大量返鄉、觀光車潮，為讓南下車流可快速進入花蓮市區，新城警分局交通組長黃榕仙表示，也在台9線158公里處和平社區、162公里處和中社區及166.5公里處和仁社區的馬路中央，釘設逾百支反光錐，每支反光錐間縮短距離，防止汽、機車超車，造成車流堵塞，減少車禍發生。

和平派出所所長王祝光指出，蘇花公路全線幾乎畫設雙黃線、禁止超車線，由於往來車速快，若有車輛臨時橫越馬路迴轉，恐讓後方車輛駕駛反應不及，易造成側撞、後方追撞意外，呼籲歸心似箭的返鄉民眾，也要遵守交通規則。

新城警分局表示，花蓮知名景點包括七星潭、四八高地、清水斷崖、太魯閣國家公園等，依往年經驗預判，春節9天連假前2天，蘇花公路白天車潮最易壅塞，民眾應避開，而中橫公路天祥區，則在中午最易聚集人潮，七星潭車潮則出現在傍晚。