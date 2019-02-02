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影╱子遭酒駕慣犯撞死 父哭罵「害人精、害死人！」

2019-02-02 11:21聯合報 記者趙容萱╱即時報導

又是酒駕肇事！台中市大里區國光路二段今天凌晨4時許，發生休旅車駕駛酒駕逆向連撞8輛汽機車造成2死車禍。警方查出，48歲陳姓休旅車駕駛去年3月間因酒駕拒測遭駕照吊銷，11月又無駕酒駕，今天清晨4時許酒駕逆向行駛約1公里，連續衝撞2輛機車、接著衝撞路旁5輛轎車、1輛機車，導致21歲彭姓男大生、25歲鄭姓女子都被撞身亡。

彭姓男大生的爸爸聞訊趕到派出所，哀痛欲絕、哭得不能自己，也幾度欲衝向肇事的陳姓男子要追打，被警方制止。彭父說，「酒駕害死人」，「我就這個寶貝兒子，就被他撞沒了！」他沈痛表示，酒駕事件層出不窮，害死多少人，「要把酒駕肇事懲罰條款訂高！」

警方調查，陳姓男子與友人聚餐喝酒後，駕駛黑色休旅車行經國光路、過大里橋後突然左轉並逆向行駛約1公里，就在接近仁愛醫院時，陳男座車連續衝撞騎機車經過的彭姓大學生、鄭姓女子，接著又撞到停放路邊的5部騎車及1部機車，現場血跡斑斑，且汽、機車嚴重毀損。

彭男目前就讀朝陽科技大學建築系二年級，校方說，平常課業、與同學交往都很正常，因建築系課業壓力大，將會透過社群方式先安撫同學心情，也積極協助家屬處理後事。

「害人精，真的是害人精、害死人！」、「我就這個寶貝兒子，就被他撞沒了！」彭男的父親趕到派出所，哀痛欲絕、哭得不能自己，也幾度欲衝向陳男。彭父說，昨天還帶兒子參加自己公司的聚餐，因兒子今天還要參加打工補習班的餐敘，晚上特地騎機車去找朋友幫忙做頭髮，沒想到父子倆才分開幾小時，就已經天人永隔。

鄭姓女子交往多年的男友接獲通知趕到派出所，情緒相當激動、幾乎快崩潰，他說，原本計畫農曆年後與女友結婚，沒想到竟發生噩耗。而鄭女的友人在派出所內見到陳男，一度憤怒欲追打陳男，遭警方制止才停下。

鄭女的妹妹說，姊姊平常在餐廳工作，都會忙到深夜才下班，雖然在外租屋居住，但每天都會回家探視媽媽，全家人本來約好大年初一、初二要到南投露營，沒想到姊姊竟爽約了。

警方調查，陳男去年三月間就曾因酒駕拒測遭吊銷駕照，要等到後年才能考照，沒想到他去年11月就在南區酒駕、遭判刑3個月，現在又酒駕、還奪走2條年輕生命。陳姓男子一度辯稱是吃了安眠藥，才會恍神逆向駕駛、撞到人，之後又說忘了事情如何發生。陳姓男子家屬也趕派出所，表示陳男罹癌，之前發生酒駕被逮，多次勸說都不聽。

酒駕休旅車駕照
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