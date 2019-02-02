嘉義164線菁埔路口死亡車禍 少年騎機車1死1傷

2019-02-02 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣164線民雄鄉菁埔村口今晨零時許再度發生死亡車禍。47歲牛姓貨車司機開車從164線往西行駛，另住雲林縣的黃姓少年騎機車載郭姓少女，機車從菁埔村往北騎，貨車和機車在164線菁埔村牌樓的路口相撞，機車的車頭全毀，黃姓少年血流滿地，送醫急救仍不幸過世，郭姓少女則是肋骨和大腿骨折。車禍原因警方還在調查。