直升機救到了！宜蘭擱淺舢舨漁民 脫困送醫

2019-02-02 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳鎮內埤海灣南側，今天上午9點15分獲報，有一艘舢舨疑似觸礁擱淺，一名漁民受困待援。海巡單位緊急聯繫，附近剛好有執行空中搜尋勤務的直升機，立即轉往事故現場搜救。

上午9點45分發現受困漁民，9點49分完成吊掛作業，9點53分降落蘇澳鎮南安國中操場，43歲的陳姓漁民右腳腳踝疑似骨折，10由宜蘭縣消防局南方澳分隊救護車送醫救治。