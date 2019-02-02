親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航如廁事件
連體嬰忠仁過世
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜路平獲好評 沈富雄點出警訊：先別太高興

張琍敏代言崗山之眼MV曝光　網友：沒有最廢 只有更廢

直升機救到了！宜蘭擱淺舢舨漁民 脫困送醫

2019-02-02 10:36聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮內埤海灣南側，今天上午9點15分獲報，有一艘舢舨疑似觸礁擱淺，一名漁民受困待援。海巡單位緊急聯繫，附近剛好有執行空中搜尋勤務的直升機，立即轉往事故現場搜救。

上午9點45分發現受困漁民，9點49分完成吊掛作業，9點53分降落蘇澳鎮南安國中操場，43歲的陳姓漁民右腳腳踝疑似骨折，10由宜蘭縣消防局南方澳分隊救護車送醫救治。

漁民蘇澳直升機
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

台南民宅惡火 嬤緊擁2孫未逃出

2019-02-02 00:28

各界善心投入！寒冬中的暖流讓綺綺香甜入夢

2019-02-02 02:11

父是金牌警官、叔是槍擊要犯…查網路簽賭 女嫌身分驚人

2019-02-02 00:28

去年才2度酒駕遭吊照 他又酒駕逆向撞死2人

2019-02-02 09:22

瓦斯外洩沒注意 男子進屋吸菸氣爆被炸傷

2019-02-02 10:45

嘉義164線菁埔路口死亡車禍 少年騎機車1死1傷

2019-02-02 10:37

影╱野柳大浪捲走3釣客 1人失蹤海空進搜救中

2019-02-02 10:10

蘭嶼開元港發現女浮屍 82歲老婦落海亡

2019-02-02 10:04

調查局「小林志玲」 新兵李穎立大功逮毒梟

2019-02-02 09:37

宜蘭內埤海灣舢舨擱淺 1人受困救援中

2019-02-02 09:36

過年炊粿不慎引發火災 燒毀客廳幸無人受傷

2019-02-02 08:22

險和老翁騎車撞 好心雞排店老闆幫暫留還贈晚餐

2019-02-02 03:47

北市林森北路九條通暗夜火警 卡拉OK店疑電線走火

2019-02-02 02:08

夢中聽到呼救 老鄰居急搬鋁梯救7命

2019-02-02 00:28

防失智妻走失 他天天拍照記錄

2019-02-01 23:08

竹南海岸「男女殉情」案 死者2人都是女子

2019-02-01 22:48

92歲翁與90歲妻走散 原地等愛人回來

2019-02-01 22:14

父是金牌警察、叔是槍擊要犯 如今她涉賭遭逮

2019-02-01 22:01

台南祖孫死亡火警 用電安全6撇步報你知

2019-02-01 21:43

年貨大街犯罪預防宣導 民眾溫情喊話：警察辛苦了

2019-02-01 20:22

驚悚畫面曝光！男子跳下月台 自強號撞上屍塊四散

2019-02-01 19:12

登山健行團體不聽勸走阿里山鐵路 將開罰1至5萬元

2019-02-01 18:53

疑閃避巷弄來車 小貨車駕駛連撞路邊7車

2019-02-01 17:45

暴打學生被懲處還升遷 校方：將回歸專任老師

2019-02-01 17:30

過年爆竹不要亂玩 宜蘭最高罰15萬

2019-02-01 16:32

二重國小被爆體罰學生 新北教育局函請校方調查

2019-02-01 16:20

20米深豎井「吞」預拌混凝土車 2男救出意識清楚送醫

2019-02-01 15:59

桃園驚傳狠心殺狗 1個月米克斯犬左前肢遭砍斷

2019-02-01 15:41

小兄妹被燒成焦屍 媽媽見遺體崩潰哭倒

2019-02-01 15:38

阿嬤買年貨孫女不見了 警靠車籍系統半小時找到她

2019-02-01 15:35

預拌混凝土車掉落高架工地井 1男救出、另1男待救

2019-02-01 15:03

台南永康鬧區拉麵店起火 員工燒傷送醫

2019-02-01 14:50

竹南海岸疑似殉情男女 警：女死者疑為頭份簡姓女子

2019-02-01 14:39

載妹耍帥不滿被超車 持棒下車反被對方痛毆

2019-02-01 14:16

20歲身心障礙男放學在外遊蕩 蹲路邊喃喃自語

2019-02-01 14:03

台南下營大火3死 祖孫1坪內緊緊相擁警鼻酸

2019-02-01 13:39

老婦外出欲搭車返鄉尋親 卻迷途流落街頭6小時

2019-02-01 13:26

北市警破獲線上賭團 賭客半年下注達5.4億元

2019-02-01 12:45

正義哥救越南移工？警方說打架處理查出非法移工

2019-02-01 12:45
看更多

熱門文章

驚悚畫面曝光！男子跳下月台 自強號撞上屍塊四散

2019-02-01 19:12

最有禮貌的酒駕男 警開單告發後幫他找生意

2019-02-01 17:47

台鐵北上自強號在苗栗撞上1名男子 影響800名旅客

2019-02-01 16:16

忠仁離世 陳凱倫：他痛一輩子 坐立難安與生命拔河

2019-02-01 11:55

他驗票逆轉勝卻無法當選 連法官都說「你真正有衰」

2019-02-01 12:33

肢解6大塊！只因感情糾紛 女遭男友勒斃鐵鋸分屍

2019-02-02 08:45

疑似殉情？男女綁紅絲帶陳屍竹南海岸

2019-02-01 12:02

竹南海岸「男女殉情」案 死者2人都是女子

2019-02-01 22:48

張忠仁病逝 張忠義：要代替哥哥活下去

2019-02-01 14:11

登山健行團體不聽勸走阿里山鐵路 將開罰1至5萬元

2019-02-01 18:53

連體嬰兄弟張忠仁猝死 同事嘆：他樂觀幽默健談

2019-02-01 12:11

曾參與連體嬰分割 李伯皇談當年手術：只能用震驚形容

2019-02-01 11:54

調查局偵破市值24億海洛因 可供3分之1台灣人口施用

2019-02-01 15:42

當年主刀醫陳維昭：忠仁近來常感頭痛

2019-02-01 13:28

台南永康鬧區拉麵店起火 員工燒傷送醫

2019-02-01 14:50

39年前忠仁、忠義分割手術轟動全台 三家電視台連播

2019-02-01 11:28

父是金牌警察、叔是槍擊要犯 如今她涉賭遭逮

2019-02-01 22:01

高鐵自由座人肉佔位還「裝睡」 網友：公德心在哪

2019-02-01 13:47

張忠仁在北市環保局任職20年 環保局：協助治喪

2019-02-01 11:19

圖輯／生命鬥士 忠仁忠義的故事

2019-02-01 14:40

以台大醫院為家 忠仁未婚樂當阿伯

2019-02-01 14:10

老闆憋不住內射 她崩潰告性侵的原因是...

2019-02-01 14:45

20米深豎井「吞」預拌混凝土車 2男救出意識清楚送醫

2019-02-01 15:59

法官認定正宮原諒小三後 檢再追加起訴不受理

2019-02-01 20:18

去年才2度酒駕遭吊照 他又酒駕逆向撞死2人

2019-02-02 09:22

男子謊稱年薪5百萬元 女師交往1個月被騙2百多萬元

2019-02-01 20:27

國中上性教育課 驚覺12年前玩的遊戲並非「檢查身體」

2019-02-02 02:14

弟結婚生子 忠仁以醫院為家

2019-02-02 00:18

連體嬰兄忠仁過世 弟忠義感謝關心

2019-02-01 12:31

正妹網購情趣戰袍 明細外露怨「給未婚夫驚喜沒了」

2019-02-01 15:15

好市多麵包包裝被撕破偷吃 網友：奧客集散地

2019-02-01 16:46

小兄妹被燒成焦屍 媽媽見遺體崩潰哭倒

2019-02-01 15:38

連體嬰哥哥忠仁去世 分割40年攝影展成遺憾

2019-02-01 13:25

台南祖孫死亡火警 用電安全6撇步報你知

2019-02-01 21:43

預拌混凝土車掉落高架工地井 1男救出、另1男待救

2019-02-01 15:03

嘔啊！戴綠帽還養別人兒子8年 1年只賠10萬

2019-02-01 20:20

影／空姐被迫助乘客如廁 長榮提出4點澄清

2019-02-01 11:32

怪手180度翻覆8米深河床 司機送醫途中失去生命跡象

2019-02-01 12:03

竹南海岸疑似殉情男女 警：女死者疑為頭份簡姓女子

2019-02-01 14:39

逼擦屁股乘客若再搭機 長榮：無陪同人員擬拒載

2019-02-01 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top