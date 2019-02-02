宜蘭內埤海灣舢舨擱淺 1人受困救援中

2019-02-02 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳鎮內埤海灣南側，今天上午9點15分獲報，有一艘舢舨疑似觸礁擱淺，一名船員受困待援。宜蘭消防局已調動搜救人員趕往救援中。