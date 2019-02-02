去年才2度酒駕遭吊照 他又酒駕逆向撞死2人

2019-02-02 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市大里區國光路二段今天凌晨4時許，發生休旅車逆向連撞8輛汽機車造成2死車禍。警方查出，49歲陳姓休旅車駕駛去年3月酒駕被吊銷駕照、11月無照酒駕，今天凌晨4時許，酒後駕駛休旅車，先撞2輛機車後再撞計程車，最後撞上民宅2台車輛後停下，差點被撞到周姓機車女騎士嚇得直念佛，警方查出，發現，陳姓休旅車駕駛酒測值為0.81毫克，詢後依公共危險罪肇事過失致人於死罪移送。

警方說明，陳姓男子在國光路二段逆向行駛，先撞21歲彭姓男騎士機車後，再撞上25歲鄭姓女騎士機車，二輛機車後方有一輛計程車見狀，連忙緊急剎車，也到遭波及，最後休旅車是撞上民宅二輛轎車後停下，總共毀損5輛轎車、3輛機車。彭姓機車騎士和鄭姓女騎士到院前無生命跡象，搶救後宣告不治。

一名用姓女騎士當時在計程車後方，目睹休旅車連環撞，嚇得直念佛、雙手合十拜拜。周姓女騎士表示，她因騎車速度慢，看到休旅車撞到機車，整個噴過來，及時剎車閃過，車禍後休旅車駕駛沒下來，是被民眾從車上抓下來。