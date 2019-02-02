過年炊粿不慎引發火災 燒毀客廳幸無人受傷

2019-02-02 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣大林鎮過溪里今晨零時許發生住宅火警，三合院冒出火光和濃煙，嘉義縣消防局人員前往滅火搶救，順利將火勢撲滅，三合院的客廳屋頂被燒毀，所幸民眾及時逃出，沒有人受傷。