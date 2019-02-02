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險和老翁騎車撞 好心雞排店老闆幫暫留還贈晚餐

2019-02-02 03:47聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市八德區一名80歲呂姓失智老翁，平時由外傭協助照顧，但近日為採買年節用品，獨自騎乘摩托車出門，在路上徘徊流離，險和雞排店老闆發生擦撞，老闆發現老翁疑似失智，擔心他在外安危，除了報警外，還好心地將老翁先接回雞排店休息，並提供晚餐讓老翁果腹，等待警方到場後，才安心讓老翁離開。

桃園市八德警分局八德派出所警員廖奕斌、劉嘉億及實務警員許喻庭、警專實習生柯昶任，接獲熱心民眾報案，在八德區介壽路2段571號有老人疑似迷路，員警到場後，雞排店老闆陳述事情來龍去脈，將老翁交由警方處理。

沒想到，員警詢問老翁是否知道住家地址和電話，老翁無法清楚回答，且身上也沒有攜帶任何證件，查詢機車車牌地址也不正確，為老翁安全著想，遂讓老翁搭乘警車，由警員許喻庭協助騎乘老翁的機車，護送老翁在八德區建國路附近巷弄來回詢問，由於巷弄小徑複雜，經過員警一間間敲門詢問，在熱心居民幫助下，終於在距離案發地點5公里遠處，找到老翁家。

老翁妻子、兒子心急如焚，本來打算報案失蹤，剛好警方協助老翁返家，家中外傭一見到老翁返家，即衝出家門、用著外國腔調的中文說「靴靴尼」，家屬感謝警方鍥而不捨地幫老翁找住家地址，短短1小時讓老翁平安返家。

桃園市八德區一名80歲呂姓失智老翁，獨自騎車出門，險和雞排店老闆發生擦撞，老闆發...
桃園市八德區一名80歲呂姓失智老翁，獨自騎車出門，險和雞排店老闆發生擦撞，老闆發現老翁疑似失智，好心地將老翁先接回雞排店休息，還提供晚餐讓老翁果腹。圖／警方提供
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桃園市八德區一名80歲呂姓失智老翁，獨自騎車出門，有熱心民眾將老翁暫留，警方獲報...
桃園市八德區一名80歲呂姓失智老翁，獨自騎車出門，有熱心民眾將老翁暫留，警方獲報後協助老翁尋家。圖／警方提供
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桃園市八德區一名80歲呂姓失智老翁，獨自騎車出門，有熱心民眾將老翁暫留，警方獲報...
桃園市八德區一名80歲呂姓失智老翁，獨自騎車出門，有熱心民眾將老翁暫留，警方獲報後協助老翁尋家。圖／警方提供
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