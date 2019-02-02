北市林森北條通暗夜火警 卡拉OK店疑電線走火

2019-02-02 02:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市林森北路巷弄一家日式卡拉OK店，2月1日晚上11時許驚傳火警，北市消防局獲報後，立即派出人車馳援，經佈設水線已撲滅火勢，警消初步確認店內人員立即逃出，無人員受困，詳細起火原因尚待調查。

店家表示，櫃台上方天花板的LED燈疑似電線走火，冒煙發出聲響，用滅火器滅火人阻擋不了火勢，隨即報案後人員逃出。