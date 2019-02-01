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台南祖孫死亡火警 用電安全6撇步報你知

2019-02-01 21:43聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南下營一處民宅在今天清晨傳出火警，釀成嬤孫3人逃生不及，葬身火窟，據最先趕到消防人員指出，火勢是屋後燒得最嚴重，目擊者也說一開始是從後方起火，初步研判起火點在廚房，可能是電線走火，消防局強調，起火原因仍待鑑識報告出爐。而為慎防電氣火災，消防局則提供用電安全6撇步。

消防局表示，注意用電安全6撇步，一，拔下延長線或電器電線時，應手持插頭取下，不可僅拉電線，以免造成電線內部銅線斷裂；二，延長線應選擇長度適中，不可綑綁，以免使用時產生高熱造成火災，並不可放置於爐火等高熱器具上方及周遭；三，用延長線應有過載斷電功能，避免同時使用，並分別插在不同插座。

四，不可使用白熾燈泡或電熱器烘乾衣物或棉被；五，易生高熱之電品用品周圍不可放置易燃物品；六，電器設備電源插頭，不使用時應隨手拔掉。

消防局指出，最近氣溫驟降，這陣子也發生民眾使用電暖爐，不慎引燃衛生紙的火警，所幸及時被撲滅；該局提醒，民眾可利用大掃除期間，檢視自家用電安全，許多不常整理角落、供桌神明燈等小細節，乘機來個總體檢，確保用電安全。

消防局強調，住家設置住警器，是最簡便的防火利器，及早警報早逃生。一旦發生火警，看到初期明火，盡快逃生，如已看到大量濃煙，關上門來，阻隔火煙侵入，並設法在窗口等明顯處所，以哨子、手電筒或揮動衣服，或電話通知外部救援人員。

台南下營一處民宅在今天清晨傳出火警，釀成嬤孫3人逃生不及，葬身火窟，警消初步研判...
台南下營一處民宅在今天清晨傳出火警，釀成嬤孫3人逃生不及，葬身火窟，警消初步研判起火點在廚房，可能是電線走火。記者吳淑玲／攝影
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消防局指出，延長線應選擇長度適中，不可綑綁，以免使用時產生高熱造成火災。記者邵心...
消防局指出，延長線應選擇長度適中，不可綑綁，以免使用時產生高熱造成火災。記者邵心杰／攝影
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消防局強調，住家設置住警器，是最簡便的防火利器，及早警報早逃生。記者邵心杰／攝影
消防局強調，住家設置住警器，是最簡便的防火利器，及早警報早逃生。記者邵心杰／攝影
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