年貨大街犯罪預防宣導 民眾溫情喊話：警察辛苦了

2019-02-01 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



年節將至，台北市長柯文哲昨日前往中山區榮濱年貨大街向攤商、民眾拜年，中山警分局也在場宣導「防竊、防搶、防詐騙」，民眾有感警方年節辛勞，紛紛說出所見所聞，感謝警察護鈔、疏導交通等辛勞。

中山分局表示，昨天市長長柯文哲帶領分局的宣導員在榮濱年貨大街，沿街向民眾拜年，民防義警手持宣導標語，警方也在濱江市場旁設置反詐騙轉轉樂，和交通安全宣導攤位，柯文哲和警方向民眾齊呼口號「警察守護你，安心過好年」。

警方昨天蒐集民眾、攤商對警方年節工作的作為，民眾說，警察認真疏導揮交通，讓交通不打結，也看到警方加強巡邏維護治安，防竊盜、防搶、防詐騙等犯罪預防宣導，還有民眾說，「看到警察那麼辛苦，實在很心疼」。警方表示，看到民眾溫情喊話，特別溫暖，因此將內容剪輯成影片，讓同仁看影片時溫暖在心頭。