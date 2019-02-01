年貨大街犯罪預防宣導 民眾溫情喊話：警察辛苦了
年節將至，台北市長柯文哲昨日前往中山區榮濱年貨大街向攤商、民眾拜年，中山警分局也在場宣導「防竊、防搶、防詐騙」，民眾有感警方年節辛勞，紛紛說出所見所聞，感謝警察護鈔、疏導交通等辛勞。
中山分局表示，昨天市長長柯文哲帶領分局的宣導員在榮濱年貨大街，沿街向民眾拜年，民防義警手持宣導標語，警方也在濱江市場旁設置反詐騙轉轉樂，和交通安全宣導攤位，柯文哲和警方向民眾齊呼口號「警察守護你，安心過好年」。
警方昨天蒐集民眾、攤商對警方年節工作的作為，民眾說，警察認真疏導揮交通，讓交通不打結，也看到警方加強巡邏維護治安，防竊盜、防搶、防詐騙等犯罪預防宣導，還有民眾說，「看到警察那麼辛苦，實在很心疼」。警方表示，看到民眾溫情喊話，特別溫暖，因此將內容剪輯成影片，讓同仁看影片時溫暖在心頭。
警方指出，中山區濱江市場是民眾採買年菜重點場所，即日起至2月4日止，榮濱年貨大街進行交通管制，民族東路410巷限東西向通行，同巷2弄則是東往西但向通行，自駕的民眾可將車輛停到濱江市場、民族漁市公有停車場，榮星花園地下停車場和建國北路高架橋下停車場。警方將加強交通疏導及違規取締。
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