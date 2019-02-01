驚悚畫面曝光！男子跳下月台 自強號撞上屍塊四散

2019-02-01 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



27歲郭姓男子今天下午3點多在苗栗縣南勢火車站侯車，見北上122次自強號進站時，他跳下月台迎面站在軌道上，遭列車撞上當場慘死，屍塊散落西正線上，交通中斷1個多小時，警方在他的背包發現遺書，適逢春節連假疏運尖峰，台鐵初估此事故共影響11列次429分、旅客約5430人。

台鐵苗栗站長江國聖說，今天下午3點15分左右，苗栗行控室收到潮州開往基隆122次列車的列車長通報，有人疑似跳落軌道，司機員緊急煞車下車查看，發現確有死傷事故發生，立即通知鐵路警察處理，東西正線全面暫時停駛。

122次列車長說，此列車南勢站不停，只是過站，司機員通報有撞到人，因此停車查看，確實有到撞到人。車上約800名乘客全部下車等侯接駁，有乘客表示，聽到車上廣播有發生事故，所有乘客全部下車，有的乘客聽到有人被撞死，飽受驚嚇，也有人擔心不知要誤點多久。

鐵路警察到場，發現幾個車廂下的軌道都有散落屍塊及死者鞋子等衣物，殯葬人員協助沿著軌道撿拾屍塊，因有的在車廂正下方難以撿拾，最後請列車駛離月台，殯葬人員沿軌道拾撿拾乾淨後，下午4點半雙線放行恢復通車，122次列車也駛回月台，原車載送乘客，下午4點46分駛離南勢站。

警方在月台發現死者背包，查出為台中市豐原區27歲郭姓男子，背包內留有遺書，指自己精神壓力大，無法融入社會等語，警方調閱車站監視畫面，發現郭男原在月台候車，見122次列車要進站時，跳下月台站在軌道上，隨即被列車撞上，已通知家屬釐清身分及死因，案由鐵路警察處理中。

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