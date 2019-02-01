過年爆竹不要亂玩 宜蘭最高罰15萬

2019-02-01 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



過年玩鞭炮常見，但宜蘭縣消防局今天表示，民眾如果要施放爆竹，切莫選購物未附加合格標示的爆竹煙火，也要慎選施放的環境，否則會受罰，最高15萬元。

宜蘭縣消防局提醒 ，依據「宜蘭縣爆竹煙火施放管制自治條例」，每日夜間10時至次日上午6時，不得施放行走類、飛行類、升空類、爆炸音類、摔炮類及其他類會產生爆炸音或笛音等，足以妨礙安寧之爆竹煙火(但祭祀、宗教活動或其他經宜蘭縣政府公告的日期、時間除外)，經勸告不聽者，將處罰新台幣3萬元至15萬元。

另外，醫院、社會福利機構、各級學校、加油站、儲油槽等，為禁止施放爆竹煙火的區域，宜蘭運動公園、羅東運動公園、羅東中山公園及五結鄉掩埋場舊址(五結鄉利工段11地號)都已公告為宜蘭縣禁止施放的區域，違規施放者將處罰新台幣3萬元至15萬元，請民眾施放前要多加留意，以免受罰。

同時， 宜蘭縣消防局指出，現行「爆竹煙火管理條例」規範，未滿12歲的兒童燃放鞭炮，父母必須陪同，如果違反規定，將會被處罰新臺幣3千元至1萬5千元。

而兒童也不能燃放飛行類（如沖天炮、笛聲泡）、升空類（如小高空、空中美人）及摔炮類的爆竹，此外，商家也不可以將這3類產品販賣給兒童，否則會被處罰新臺幣3萬元至15萬元，欲施放專業爆竹煙火，則需於5日前向消防局申請許可後始可施放。

消防局表示，春節假期中，爆竹煙火施放是民俗節慶活動中，是傳統的慶祝習俗之一，社會均瀰漫歡樂氛圍，爆竹煙火施放時雖極具聲光娛樂效果，但施放不當易產生誤傷民眾，除造成自己或他人之痛苦，如涉及民眾之生命、財產損失，除觸犯刑法公共危險罪吃上刑事官司外，還可能被告上糾纏不清的民事官司，造成千古憾事。